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Сльози Росії та зворушливе прощання українки: як пройшов 13-й день на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександра Трусова та Валентина Камінська Новина оновлена 17 лютого 2022, 19:31
Олександра Трусова та Валентина Камінська

На Іграх відбулася сенсація у фігурному катанні.

У четвер, 17 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся 13-й ігровий день, у рамках якого спортсмени змагалися за 6 комплектів нагород, зокрема, у жіночому одиночному фігурному катанні.

"Телеграф" підбиває підсумки 13-го ігрового дня.

У четвер українські спортсмени відпочивали, адже в жодній із представлених 17 лютого дисциплін наші співвітчизники не змагалися. Проте про себе змусила говорити українська лижниця Валентина Камінська, яка днями попалася на допінгу. Спортсменка, не чекаючи на вердикт у своїй справі, емоційно оголосила про завершення кар’єри.

Зворушливо завершилися змагання у фігуристок на Олімпіаді. Представниця Олімпійського комітету Росії (ОКР) Каміла Валієва, у допінг-пробі якої було виявлено заборонену речовину, провалилася та посіла лише четверте місце. У Росії відразу заговорили про "вбивство" спортсменки. "Золото" виграла фігуристка зі збірної ОКР Анна Щербакова, другою стала її співвітчизниця Олександра Трусова, а "бронзу" виграла японка Каорі Сакамото. Після прокатів Трусова розплакалася через те, що не виграла "золото", і навіть заговорила про закінчення кар’єри.

Олімпійськими чемпіонами 17 лютого стали жіноча збірна Канади з хокею, швейцарська гірськолижниця Мішель Гізен у суперкомбінації, шведська фрістайлістка Сандра Неслунд у скікросі, японська ковзанярка Міхо Такагі на дистанції 1000 м, чоловіча збірна Норвегії в командних змаганнях з лижного двоборства та фігуристка збірної ОКР Анна Щербакова.

За підсумками ігрового дня збірна Норвегії впевнено лідирує у медальному заліку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що допінг-скандал із Валієвою висміяли у віршах.

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