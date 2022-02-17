Українська спортсменка завершила кар’єру після "пострілу впритул" на Олімпіаді

Лижниця несподівано вирішила попрощатися із професійним спортом.

На тлі допінг-скандалу на Олімпіаді у Пекіні українська лижниця Валентина Камінська вирішила завершити професійну кар’єру.

Про це спортсменка заявила на своїй сторінці в Instagram.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Українка опублікувала пост, повідомивши про своє рішення, яке далося їй "з болем у серці". 34-річна Валентина зазначила, що "ніколи б навмисно не приймала такі речовини", а також вибачилася перед тими, кого торкнувся допінг-скандал.

"Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх — справжня катастрофа і майже кінець світу для мене. Це був постріл впритул з ядерної зброї, який мене знищив і стер з лиця землі!" — написала Камінська.

Нагадаємо, у допінг-пробі Камінської були виявлені такі заборонені речовини: местеролон, метилгексанамін та гептамінол. Цікаво, що допінг-тест українка провалила вже на Олімпіаді-2022.

Валентина на Іграх у Пекіні посіла 79-е місце у гонці класичним стилем на 10 км, а також 70-е місце у спринті вільним стилем. У жіночій естафеті українки були знято зі змагань.

Раніше відомий український коментатор закликав довічно дискваліфікувати Камінську.

17 лютого на Іграх-2022 відбувається 13-й медальний день. До слова, українські спортсмени не виступлять у четвер.