Украинская спортсменка завершила карьеру после "выстрела в упор" на Олимпиаде

Лыжница неожиданно решила попрощаться с профессиональным спортом.

На фоне допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине украинская лыжница Валентина Каминская решила завершить профессиональную карьеру.

Об этом спортсменка заявила на своей страничке в Instagram.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Украинка опубликовала пост, сообщив о своем решении, которое далось ей "с болью в сердце". 34-летняя Валентина отметила, что "никогда бы намеренно не принимала такие вещества", а также извинилась перед теми, кого затронул допинг-скандал.

"Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли!" — написала Каминская.

Напомним, в допинг-пробе Каминской были обнаружены такие запрещенные вещества: местеролон, метилгексанамин и гептаминол. Примечательно, что допинг-тест украинка провалила уже на Олимпиаде-2022.

Валентина на Играх в Пекине заняла 79-е место в гонке классическим стилем на 10 км, а также 70-е место в спринте свободным стилем. В женской эстафете украинки были сняты с соревнований.

Ранее известный украинский комментатор призвал пожизненно дисквалифицировать Каминскую.

17 февраля на Играх-2022 проходит 13-й медальный день. К слову, украинские спортсмены не выступят в четверг.