Украинская спортсменка завершила карьеру после "выстрела в упор" на Олимпиаде
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Лыжница неожиданно решила попрощаться с профессиональным спортом.
На фоне допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине украинская лыжница Валентина Каминская решила завершить профессиональную карьеру.
Об этом спортсменка заявила на своей страничке в Instagram.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Украинка опубликовала пост, сообщив о своем решении, которое далось ей "с болью в сердце". 34-летняя Валентина отметила, что "никогда бы намеренно не принимала такие вещества", а также извинилась перед теми, кого затронул допинг-скандал.
"Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли!" — написала Каминская.
Напомним, в допинг-пробе Каминской были обнаружены такие запрещенные вещества: местеролон, метилгексанамин и гептаминол. Примечательно, что допинг-тест украинка провалила уже на Олимпиаде-2022.
Валентина на Играх в Пекине заняла 79-е место в гонке классическим стилем на 10 км, а также 70-е место в спринте свободным стилем. В женской эстафете украинки были сняты с соревнований.
Ранее известный украинский комментатор призвал пожизненно дисквалифицировать Каминскую.
17 февраля на Играх-2022 проходит 13-й медальный день. К слову, украинские спортсмены не выступят в четверг.
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