Украинка провалила допинг-тест на Олимпиаде

В крови спортсменки обнаружили запрещенное вещество

Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от участия в Олимпиаде-2022 из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщили в пресс-центре Международного агентства по тестированию, — пишет Telegram "aavast"

В допинг-пробе Каминской, взятой в минувший четверг, 10 февраля, обнаруживали запрещенные вещества из списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно полученным данным, анализ показал в крови 34-летней лыжницы такие препараты, как местеролон, метилгексанамин и гептаминол. Именно эти вещества включены в список запрещенных агентством (WADA) препаратов.

Украинке уже сообщили о подозрении в нарушении антидопинговых правил и отстранили от участия в Олимпиаде до завершения расследования, — пишет РБК-Украина.

Стоит отметить, что украинка Валентина Каминская приняла участие в спринте и гонке по классическому стилю и в обоих случаях пересекла старт за пределами полсотни лучших. Что касается лыжной эстафеты, то спортсменка в составе сборной Украины была дисквалифицирована из-за отставания на кругу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме спортсменки, которая на олимпиаде в Пекине представляет Украину, запрещенное вещество под названием "триметазидин" обнаружили еще и у российской фигуристки Камилы Валиевой. Россиянка уже успела обжаловать решение об отстранении от участия в соревнованиях в Дисциплинарном антидопинговом комитете.