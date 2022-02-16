Українка провалила допінг-тест на Олімпіаді

У крові спортсменки виявили заборонену речовину

Українську лижницю Валентину Камінську тимчасово відсторонили від участі в Олімпіаді-2022 через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомили у пресцентрі Міжнародного агентства з тестування, — пише Telegram "aavast"

У допінг-пробі Камінської, яка була взята у минулий четвер, 10 лютого, виявляли заборонені речовини зі списку Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Згідно з отриманими даними, аналіз показав у крові 34-річної лижниці такі препарати як местеролон, метилгексанамін та гептамінол. Саме ці речовини занесені до списку заборонених агентством (WADA) препаратів.

Українці вже повідомили про підозру щодо порушення антидопінгових правил та відсторонили від участі в Олімпіаді до завершення розслідування, — пише РБК-Україна.

Варто відзначити, що українка Валентина Камінська взяла участь у спринті та гонці за класичним стилем і в обох випадках перетнула старт за межами півсотні кращих. Що стосується лижної естафети, то спортсменка у складі збірної України була дискваліфікована через відставання на колі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, окрім спортсменки, яка на олімпіаді в Пекіні представляє Україну, заборонену речовину під назвою "триметазидин" виявили ще й у російської фігуристки Каміли Валієвої. Росіянка вже встигла оскаржити рішення щодо відсторонення від участі у змаганнях у Дисциплінарному антидопінговому комітеті.