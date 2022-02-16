Финал в хоккее и фигурное катание: прямая трансляция 13-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

Украинцы будут отдыхать от соревнований.

В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 13-й игровой день, в рамках которого будет разыграно 6 комплектов наград.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Примечательно, что украинские спортсмены не будут соревноваться 17 февраля. Добавим, что в четверг определятся олимпийские чемпионы в хоккее (женщины), горнолыжном спорте, фристайле, конькобежном спорте, фигурном катании и лыжном двоеборье.

Расписание и результаты соревнований 17 февраля на Олимпийских играх в Пекине (обновляется)

Медальные соревнования:

6:10. Хоккей, женщины, финал. США — Канада.

8:00. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, женщины.

09:20. Фристайл, ски-кросс, женщины.

10:30. Конькобежный спорт, 1000 м, женщины.

12:00. Фигурное катание, женщины, произвольная программа.

13:00. Лыжное двоеборье, командные соревнования, HS-140 + эстафета.

Выступления украинцев:

Украинцы не будут участвовать в соревнованиях 17 февраля.

"Телеграф" напоминает, что 16 февраля украинский фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" на Олимпиаде-2022. Эта медаль является единственной для Украины на Играх в Пекине. У нас на сайте доступно видео медального прыжка Александра. Украинец после победы охотно фотографировался с российским коллегой. Кроме того, в среду стало известно, что украинская лыжница попалась на допинге.