Финал в хоккее и фигурное катание: прямая трансляция 13-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине
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Украинцы будут отдыхать от соревнований.
В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 13-й игровой день, в рамках которого будет разыграно 6 комплектов наград.
"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Примечательно, что украинские спортсмены не будут соревноваться 17 февраля. Добавим, что в четверг определятся олимпийские чемпионы в хоккее (женщины), горнолыжном спорте, фристайле, конькобежном спорте, фигурном катании и лыжном двоеборье.
Расписание и результаты соревнований 17 февраля на Олимпийских играх в Пекине (обновляется)
Медальные соревнования:
- 6:10. Хоккей, женщины, финал. США — Канада.
- 8:00. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, женщины.
- 09:20. Фристайл, ски-кросс, женщины.
- 10:30. Конькобежный спорт, 1000 м, женщины.
- 12:00. Фигурное катание, женщины, произвольная программа.
- 13:00. Лыжное двоеборье, командные соревнования, HS-140 + эстафета.
Выступления украинцев:
- Украинцы не будут участвовать в соревнованиях 17 февраля.
"Телеграф" напоминает, что 16 февраля украинский фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" на Олимпиаде-2022. Эта медаль является единственной для Украины на Играх в Пекине. У нас на сайте доступно видео медального прыжка Александра. Украинец после победы охотно фотографировался с российским коллегой. Кроме того, в среду стало известно, что украинская лыжница попалась на допинге.
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