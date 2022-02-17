"Если позорить страну, то не только результатами": в Украине высмеяли ситуацию с допингом лыжницы на Олимпиаде

Украинская спортсменка попалась на допинге.

Известный отечественный комментатор Виталий Волочай высказался о ситуации с украинской лыжницей Валентиной Каминской, в допинг-пробе которой были обнаружены запрещенные вещества.

Соответсвующий пост появился на страничке комментатора в twitter.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Волочай отметил, что допинг помог украинке взять лишь 70-е место на Олимпиаде. Затем комментатор заявил, что спортсменку следует пожизненно дисквалифицировать.

"Валентина Каминская, украинская лыжница собрала допинговое бинго. Стероид и два стимулята в пробе на Олимпиаде. И это ей дало 70 место. Ну правильно, если позорить страну на весь мир, то не только результатами. Фу. Надеюсь на пожизненный бан в спорте", ​​– написал Волочай.

Кроме того, Виталий призвал дисквалифицировать тренеров и врачей спортсменки.

Виталий Волочай призвал дисквалифцировать всех причастных к допингу украинской лыжницы

Напомним, в допинг-пробе лыжницы были обнаружены такие запрещенные вещества: местеролон, метилгексанамин и гептаминол. Сама проба была взята у Валентины во время Олимпиады-2022, 10 февраля. Каминская завершила две гонки на Играх. Украинка заняла 79-е место в гонке классическим стилем на 10 км, а также 70-е место в спринте свободным стилем. В женской эстафете украинки были сняты с соревнований.

17 февраля на Играх в Пекине проходит 13-й медальный день. К слову, соревнования проходят без украинцев.