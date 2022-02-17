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"Якщо ганьбити країну, то не лише результатами": в Україні висміяли ситуацію з допінгом лижниці на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Валентина Камінська Новина оновлена 17 лютого 2022, 12:43
Валентина Камінська

Українська спортсменка попалася на допінгу.

Відомий вітчизняний коментатор Віталій Волочай висловився про ситуацію з українською лижницею Валентиною Камінською, у допінг-пробі якої було виявлено заборонені речовини.

Відповідний пост з’явився на сторінці коментатора у twitter.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Волочай зазначив, що допінг допоміг українці взяти лише 70 місце на Олімпіаді. Потім коментатор заявив, що спортсменку слід довічно дискваліфікувати.

"Валентина Камінська, українська лижниця зібрала допінгове бінго. Стероїд та два стимуляти у пробі на Олімпіаді. І це їй дало 70 місце. Ну правильно, якщо ганьбити країну на весь світ, то не лише результатами. Фу. Сподіваюся на довічний бан у спорті", − написав Волочай.

Крім того, Віталій закликав дискваліфікувати тренерів та лікарів спортсменки.

Віталій Волочай закликав дискваліфікувати всіх, хто причетний до допінгу української лижниці
Віталій Волочай закликав дискваліфікувати всіх, хто причетний до допінгу української лижниці

Нагадаємо, у допінг-пробі лижниці було виявлено такі заборонені речовини: местеролон, метилгексанамін та гептамінол. Сама проба була взята у Валентини під час Олімпіади-2022, 10 лютого. Камінська завершила дві гонки на Іграх. Українка посіла 79-те місце у гонці класичним стилем на 10 км, а також 70-те місце у спринті вільним стилем. У жіночій естафеті українки були зняті зі змагань.

17 лютого на Іграх у Пекіні відбувається 13-й медальний день. До речі, змагання проходять без українців.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Лижний спорт
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