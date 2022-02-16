Рус

Фінал у хокеї та фігурне катання: пряма трансляція 13-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
80
Каміла Валієва Новина оновлена 16 лютого 2022, 22:50
Каміла Валієва

Українці відпочиватимуть від змагань.

У четвер, 17 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 13-й ігровий день, у рамках якого буде розіграно 6 комплектів нагород.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Цікаво, що українські спортсмени не змагатимуться 17 лютого. Додамо, що у четвер визначаться олімпійські чемпіони з хокею (жінки), гірськолижного спорту, фрістайлу, ковзанярського спорту, фігурного катання та лижного двоборства.

Розклад та результати змагань 17 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні (оновлюється)

Медальні змагання:

  • 6:10. Хокей, жінка, фінал. США — Канада.
  • 8:00. Гірськолижний спорт, суперкомбінація, слалом, жінки.
  • 09:20. Фрістайл, скікрос, жінки.
  • 10:30. Ковзанярський спорт, 1000 м, жінки.
  • 12:00. Фігурне катання, жінки, довільна програма.
  • 13.00. Лижне двоборство, командні змагання, HS-140 + естафета.

Виступи українців:

  • Українці не братимуть участі у змаганнях 17 лютого.

"Телеграф" нагадує, що 16 лютого український фрістайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" на Олімпіаді-2022. Ця медаль є єдиною для України на Іграх у Пекіні. У нас на сайті доступне відео медального стрибка Олександра. Українець після перемоги охоче фотографувався з російським колегою. Крім того, в середу стало відомо, що українська лижниця попалася на допінгу.

Теги:
#Олімпіада 2022
Україна готує відповідь щодо постанови Держдуми РФ
Україна
Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": в Україні готують крок у відповідь
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна готує відповідь щодо постанови Держдуми РФ
Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": в Україні готують крок у відповідь
Дата публікації
Категорія
Денис Шмигаль може незабаром залишити посаду прем’єра
Шмигалю шукають заміну: вже є дві кандидатури
Дата публікації
Категорія
Президент не вважає, що треба приховувати правду
"Радіти рано": Зеленський розповів про відведення військ Росії від кордонів України
Дата публікації
Категорія
На миколаївському трампліні Абраменко робив перші стрибки
Кузня олімпійців перетворилася на смітник: на якому трампліні тренувався Абраменко (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Оксана Сівак жила в цьому будинку і там була похована
Труп на балконі не помічали 6 років? У справі зниклої Оксани Сівак з’явилися дива