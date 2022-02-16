Фінал у хокеї та фігурне катання: пряма трансляція 13-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 80
Українці відпочиватимуть від змагань.
У четвер, 17 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 13-й ігровий день, у рамках якого буде розіграно 6 комплектів нагород.
"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Цікаво, що українські спортсмени не змагатимуться 17 лютого. Додамо, що у четвер визначаться олімпійські чемпіони з хокею (жінки), гірськолижного спорту, фрістайлу, ковзанярського спорту, фігурного катання та лижного двоборства.
Розклад та результати змагань 17 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні (оновлюється)
Медальні змагання:
- 6:10. Хокей, жінка, фінал. США — Канада.
- 8:00. Гірськолижний спорт, суперкомбінація, слалом, жінки.
- 09:20. Фрістайл, скікрос, жінки.
- 10:30. Ковзанярський спорт, 1000 м, жінки.
- 12:00. Фігурне катання, жінки, довільна програма.
- 13.00. Лижне двоборство, командні змагання, HS-140 + естафета.
Виступи українців:
- Українці не братимуть участі у змаганнях 17 лютого.
"Телеграф" нагадує, що 16 лютого український фрістайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" на Олімпіаді-2022. Ця медаль є єдиною для України на Іграх у Пекіні. У нас на сайті доступне відео медального стрибка Олександра. Українець після перемоги охоче фотографувався з російським колегою. Крім того, в середу стало відомо, що українська лижниця попалася на допінгу.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-