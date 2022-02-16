Абраменко знову сфоткався із росіянином на Олімпіаді
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Обійшлося без "обіймашок".
Український фрістайліст Олександр Абраменко після завоювання срібної медалі на Олімпійських іграх у Пекіні взяв участь у церемонії нагородження, де зробив спільне фото з призерами у лижній акробатиці росіянином Іллею Буровим та китайцем Гуанпу Ці.
Відповідний кадр потрапив до офіційної трансляції церемонії нагородження спортсменів.
Спільне фото спортсменів доступне в мережі:
Зазначимо, на минулій Олімпіаді-2018, де Абраменко взяв "золото", він охоче позував із російським колегою (дивіться головне фото).
На Іграх у Токіо пролунав великий скандал через спільні фото української легкоатлетки Ярослави Магучіх та росіянки Марії Ласіцкене. У Міністерстві молоді та спорту перед Іграми у Пекіні вирішили зіграти на випередження. На спільному заході з олімпійцями перед ОІ-2022 спортсменам рекомендували не робити спільних фото з росіянами, що обурило росіян.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Абраменко невдало приземлився після стрибка у фіналі на Олімпіаді-2022. У нас на сайті є відео виступу українця.
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