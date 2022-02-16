Абраменко знову сфоткався із росіянином на Олімпіаді

Обійшлося без "обіймашок".

Український фрістайліст Олександр Абраменко після завоювання срібної медалі на Олімпійських іграх у Пекіні взяв участь у церемонії нагородження, де зробив спільне фото з призерами у лижній акробатиці росіянином Іллею Буровим та китайцем Гуанпу Ці.

Відповідний кадр потрапив до офіційної трансляції церемонії нагородження спортсменів.

Спільне фото спортсменів доступне в мережі:

Ілля Буров обійняв Олександра Абраменка

Олександр Абраменко з Іллею Буровим та Гуанпу Ці

Зазначимо, на минулій Олімпіаді-2018, де Абраменко взяв "золото", він охоче позував із російським колегою (дивіться головне фото).

На Іграх у Токіо пролунав великий скандал через спільні фото української легкоатлетки Ярослави Магучіх та росіянки Марії Ласіцкене. У Міністерстві молоді та спорту перед Іграми у Пекіні вирішили зіграти на випередження. На спільному заході з олімпійцями перед ОІ-2022 спортсменам рекомендували не робити спільних фото з росіянами, що обурило росіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Абраменко невдало приземлився після стрибка у фіналі на Олімпіаді-2022. У нас на сайті є відео виступу українця.