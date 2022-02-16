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Щось неймовірне: з’явилося відео "срібного" стрибка Абраменка на Олімпіаді (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Абраменко Новина оновлена 16 лютого 2022, 15:20
Олександр Абраменко

Українець змусив понервувати всю країну.

Українець Олександр Абраменко виграв "срібло" у лижній акробатиці (фрістайл) на Олімпійських іграх у Пекіні. У другому фіналі наш спортсмен показав другий результат.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2022.

Українець потрапив у фінал шістьох із п’ятим результатом, а тому свою вирішальну спробу він виконав другим, а потім чекав на результати решти учасників. 33-річний Абраменко зробив стрибок Back Double Full-Double Full, однак невдало приземлився, на мить втративши рівновагу. За свій виступ Олександр отримав невисоку оцінку – 116.50. Проте цього вистачило, щоб стати другим на Олімпійських іграх. Українця випередив лише китаєць Гуанпу Ці, який виконав такий самий стрибок на 129 балів. Представник Олімпійського комітету Росії (ОКР) Ілля Буров виконав менш складний стрибок Back Full-Full-Double Full на 114.93 бали та посів третє місце.

До речі, українець та росіянин зробили спільне фото на церемонії нагородження.

Дивіться відео медального стрибка українського фрістайліста:

16 лютого на Іграх-2022 у Пекіні проходить 12-й медальний день.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фрістайл #Лижна акробатика #Олександр Абраменко
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