Что-то запредельное: появилось видео "серебряного" прыжка Абраменко на Олимпиаде (видео)

Украинец заставил понервничать всю страну.

Украинец Александр Абраменко выиграл "серебро" в лыжной акробатике (фристайл) на Олимпийских играх в Пекине. Во втором финале наш спортсмен показал второй результат.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2022.

Украинец попал в финал шестерых с пятым результатом, а потому свою решающую попытку он исполнил вторым, а затем дожидался результатов остальных участников. 33-летний Абраменко сделал прыжок Back Double Full-Full-Double Full, однако неудачно приземлился, на мгновение потеряв равновесие. За свое выступление Александр получил невысокую оценку — 116.50. Однако этого хватило, чтобы стать вторым на Олимпийских играх. Украинца опередил лишь китаец Гуанпу Ци, который исполнил такой же прыжок на 129 баллов. Представитель Олимпийского комитета России (ОКР) Илья Буров исполнил менее сложный прыжок Back Full-Full-Double Full на 114.93 балла и занял третье место.

К слову, украинец и россиянин сделали совместное фото на церемонии награждения.

Смотрите видео медального прыжка украинского фристайлиста:

16 февраля на Играх-2022 в Пекине проходит 12-й медальный день.