Абраменко снова сфоткался с россиянином на Олимпиаде
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Обошлось без "обнимашек".
Украинский фристайлист Александр Абраменко после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх в Пекине поучаствовал в церемонии награждения, где сделал совместное фото с призерами в лыжной акробатике россиянином Ильей Буровым и китайцем Гуанпу Ци.
Совместное фото спортсменов доступно в сети:
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