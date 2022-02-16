Укр

Абраменко снова сфоткался с россиянином на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Абраменко и Буров на Олимпиаде-2018 Новость обновлена 16 февраля 2022, 14:58
Абраменко и Буров на Олимпиаде-2018

Обошлось без "обнимашек".

Украинский фристайлист Александр Абраменко после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх в Пекине поучаствовал в церемонии награждения, где сделал совместное фото с призерами в лыжной акробатике россиянином Ильей Буровым и китайцем Гуанпу Ци.

Совместное фото спортсменов доступно в сети:

Александр Абраменко с Ильей Буровым и Гуанпу Ци
Александр Абраменко с Ильей Буровым и Гуанпу Ци

Новость дополняется.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фристайл #Александр Абраменко
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