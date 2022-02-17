"Дід забув переховати пігулки": у мережі висміяли безглузде пояснення про допінг росіянки на Олімпіаді

Навіть на батьківщині фігуристки сміються з ситуації.

Відомий російський телеведучий і шоумен Іван Ургант прокоментував інформацію про те, що в допінг-скандалі з фігуристкою Камілою Валієвою на Олімпійських іграх у Пекіні може бути причетний дід спортсменки, який приймав препарат, що знайшли в допінг-пробі росіянки.

Відповідний сюжет доступний на YouTube-каналі "Вечерний Ургант".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Спортсменка Каміла Валієва виграла коротку програму у змаганнях одиночниць на Олімпіаді в Пекіні. Тим часом у Міжнародному олімпійському комітеті триває розгляд навколо її допінг-проби. Вона пояснила попадання забороненого триметазидину у свій організм тим, що його приймав для серця дідусь. Сталося побутове забруднення. МОК відразу зреагував на цю заяву й опублікував фотографію дідуся Каміли. Ми її розміщуємо", — заявив Ургант і показав зображення Морфеуса, персонажа популярного фільму "Матриця".

На знімку Морфеус тримає дві таблетки.

Іван Ургант показав "діда" Каміли Валієвої

Крім того, російський поет Андрій Орлов (Орлуша) опублікував на своїй сторінці у Facebook вірші, що висміюють ситуацію з Валієвою.

"Дед позабыл перепрятать таблетки,

Это не скрылось от глаз малолетки,

Быстро лекарства отправились в рот,

Будет теперь четверной оборот!"

Нагадаємо, 7 лютого Валієва та інші фігуристи зі збірної ОКР (Олімпійського комітету Росії) виграли змагання у командній першості. Пізніше з’явилася офіційна інформація про те, що Валієва ще до Олімпіади провалила допінг-тест на заборонену речовину триметазидин. Спортсменку допустили до особистих змагань, де вона виграла коротку програму. А ось у довільній програмі Валієва провалилася та посіла лише 4-е місце. До речі, всіх призерів у командній першості досі не нагородили медалями.