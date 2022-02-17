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"Дід забув переховати пігулки": у мережі висміяли безглузде пояснення про допінг росіянки на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Каміла Валієва Новина оновлена 17 лютого 2022, 16:45
Каміла Валієва

Навіть на батьківщині фігуристки сміються з ситуації.

Відомий російський телеведучий і шоумен Іван Ургант прокоментував інформацію про те, що в допінг-скандалі з фігуристкою Камілою Валієвою на Олімпійських іграх у Пекіні може бути причетний дід спортсменки, який приймав препарат, що знайшли в допінг-пробі росіянки.

Відповідний сюжет доступний на YouTube-каналі "Вечерний Ургант".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Спортсменка Каміла Валієва виграла коротку програму у змаганнях одиночниць на Олімпіаді в Пекіні. Тим часом у Міжнародному олімпійському комітеті триває розгляд навколо її допінг-проби. Вона пояснила попадання забороненого триметазидину у свій організм тим, що його приймав для серця дідусь. Сталося побутове забруднення. МОК відразу зреагував на цю заяву й опублікував фотографію дідуся Каміли. Ми її розміщуємо", — заявив Ургант і показав зображення Морфеуса, персонажа популярного фільму "Матриця".

На знімку Морфеус тримає дві таблетки.

Іван Ургант показав "діда" Каміли Валієвої
Іван Ургант показав "діда" Каміли Валієвої

Крім того, російський поет Андрій Орлов (Орлуша) опублікував на своїй сторінці у Facebook вірші, що висміюють ситуацію з Валієвою.

"Дед позабыл перепрятать таблетки,

Это не скрылось от глаз малолетки,

Быстро лекарства отправились в рот,

Будет теперь четверной оборот!"

Нагадаємо, 7 лютого Валієва та інші фігуристи зі збірної ОКР (Олімпійського комітету Росії) виграли змагання у командній першості. Пізніше з’явилася офіційна інформація про те, що Валієва ще до Олімпіади провалила допінг-тест на заборонену речовину триметазидин. Спортсменку допустили до особистих змагань, де вона виграла коротку програму. А ось у довільній програмі Валієва провалилася та посіла лише 4-е місце. До речі, всіх призерів у командній першості досі не нагородили медалями.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання
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