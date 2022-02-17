"Дед позабыл перепрятать таблетки": в сети высмеяли нелепое объяснение о допинге россиянки на Олимпиаде

Даже на родине фигуристки смеются над ситуацией.

Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант прокомментировал информацию о том, что в допинг-скандале с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине может быть причастен дед спортсменки, принимавший препарат, что был найден в допинг-пробе россиянки.

Соответствующий сюжет доступен на YouTube-канале "Вечерний Ургант".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Спортсменка Камила Валиева выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Тем временем в Международном олимпийском комитете продолжается разбирательство вокруг ее допинг-пробы. Она объяснила попадание запрещенного триметазидина в свой организм тем, что его принимал для сердца дедушка. В итоге произошло бытовое загрязнение. МОК тут же среагировал на это заявление и опубликовал фотографию дедушки Камилы. Мы ее размещаем", — заявил Ургант и показал изображение Морфеуса, персонажа популярного фильма "Матрица".

На снимке Морфеус держит в руках две таблетки.

Иван Ургант показал "деда" Камилы Валиевой

Кроме того, российский поет Андрей Орлов (Орлуша) опубликовал на своей страничке в Facebook стихи, высмеивающие ситуацию с Валиевой.

"Дед позабыл перепрятать таблетки,

Это не скрылось от глаз малолетки,

Быстро лекарства отправились в рот,

Будет теперь четверной оборот!"

Напомним, 7 февраля Валиева и другие фигуристы из сборной ОКР (Олимпийского комитета России) выиграли соревнования в командном первенстве. Позднее появилась официальная информация о том, что Валиева еще до Олимпиады провалила допинг-тест на запрещенное вещество триметазидин. Спортсменку допустили до личных соревнований, где она выиграла короткую программу. А вот в произвольной программе Валиева провалилась и заняла лишь 4-е место. К слову, всех призеров в командном первенстве до сих пор не наградили медалями.