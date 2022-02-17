Слезы России и трогательное прощание украинки: как прошел 13-й день на Олимпиаде

На Играх произошла сенсация в фигурном катании.

В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся 13-й игровой день, в рамках которого спортсмены соревновались за 6 комплектов наград, в частности в женском одиночном фигурном катании.

"Телеграф" подводит итоги 13-го игрового дня.

В четверг украинские спортсмены отдыхали, ведь ни в одной из представленных 17 февраля дисциплин наши соотечественники не соревновались. Однако о себе заставила говорить украинская лыжница Валентина Каминская, которая на днях попалась на допинге. Спортсменка, не дожидаясь вердикта в своем деле, эмоционально объявила о завершении карьеры.

Трогательно завершились соревнований у фигуристок на Олимпиаде. Представительница Олимпийского комитета России (ОКР) Камила Валиева, в допинг-пробе которой было обнаружено запрещенное вещество, провалилась и заняла лишь четвертое место. В России тут же заговорили об "убийстве" спортсменки. "Золото" выиграла фигуристка из сборной ОКР Анна Щербакова, второй стала ее соотечественница Александра Трусова, а "бронзу" выиграла японка Каори Сакамото. После прокатов Трусова расплакалась из-за того, что не выиграла "золото", и даже заговорила об окончании карьеры.

Олимпийскими чемпионами 17 февраля стали женская сборная Канады по хоккею, швейцарская горнолыжница Мишель Гизен в суперкомбинации, шведская фристайлистка Сандра Неслунд в ски-кроссе, японская конькобежка Михо Такаги на дистанции 1000 м, мужская сборная Норвегии в командных соревнованиях по лыжному двоеборью и фигуристка сборной ОКР Анна Щербакова.

По итогам игрового дня сборная Норвегии уверенно лидирует в медальном зачете.

Ранее "Телеграф" сообщал, что допинг-скандал с Валиевой высмеяли в стихах.