В России заговорили об "убийстве" Валиевой на Олимпиаде

Главная звезда сборной ОКР провалилась.

Фигуристка сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Камила Валиева, которая ранее провалила допинг-тест, не сумела попасть на подиум в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что 15-летнюю россиянку "убили".

Соответствующий комментарий Тарасовой доступен на сайте "Чемпионат".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Тарасова уверена, что скандал с допингом повлиял на результат фигуристки.

"У нас золото! Но это настоящая драма. Вот что можно сделать с человеком. Девочку били, били, били и наконец-то убили!" — сказала Тарасова.

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов считает, что на плохой прокат фигуристки повлияли невзгоды, которые навалились на нее в последнее время.

"Это психологически очень сложная ситуация. Такой прессинг, такое давление, плюс ко всему, негативная новость во время твоего выступления на Олимпийских играх. Все невзгоды, которые навалились на Камилу отразились на ней таким образом", — цитирует Урманова "Чемпионат".

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает, что разбирательства в "деле Валиевой" только начинаются.

"Как бы нам ни хотелось видеть другую картину… Камила никогда в жизни так не каталась — всегда были чистые прокаты. Сломили. Не только Россия, но и весь мир будет следить за Камилой: будут желать удачи, успехов, терпения и преодоления себя. Этот ад не закончился — всё только начинается", — цитирует Навку "Чемпионат".

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин считает, что на Валиеву давил психологический прессинг.

"Убили самую талантливую фигуристку в мире", — цитирует Маринина "Чемпионат".

Напомним, Валиева провалила допинг-тест, взятый в декабре 2021 года на чемпионате РФ. На Олимпиаде стало известно, что в допинг-пробе фигуристки был обнаружен запрещенный триметазидин. Тем не менее 15-летнюю фигуристку допустили до личных соревнований. Там россиянка заняла лишь 4-е место.

Напомним, фигуристка сборной ОКР Анна Щербакова завоевала золотую медаль, второе место досталось ее соотечественнице Александре Трусовой, а "бронзу" выиграла японка Каори Сакамото. После соревнований Трусова расплакалась и заговорила об окончании карьеры.