"Я ненавижу этот спорт": российская фигуристка расплакалась на Олимпиаде из-за медали (видео)
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Спорт — несправедлив.
Фигуристка сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Трусова после завоевание "серебра" на женском турнире на Олимпиаде в Пекине не справилась с эмоциями.
Соответсвующее видео доступно в сети.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Трусова обиделась на то, что все ее партнеры по сборной стали олимпийскими чемпионами, а она нет. Из-за этого она даже пригрозила уйти из спорта.
"Ненавижу всех, никогда в жизни, никогда, я ненавижу этот спорт. У всех есть золотая медаль, а у меня нет", — кричала сквозь слезы Александра.
Отметим, фигуристка сборной ОКР Анна Щербакова завоевала золотую медаль, второе место у ее соотечественницы Трусовой, а "бронзу" выиграла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, которая официально провалила допинг-тест, стала четвертой, хотя лидировала после короткой программы.
Отметим, гнев Трусовой связан с тем фактом, что тренеры решили выпустить Камилу Валиеву дважды на командном первенстве, хотя можно было задействовать и других фигуристок. К слову, из-за допинг-скандала "золото" сборной ОКР в командном турнире находится под вопросом. Призеров до сих пор не награждали.
Напомним, в сети появились стихи про допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой.
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