"Я ненавижу этот спорт": российская фигуристка расплакалась на Олимпиаде из-за медали (видео)

Спорт — несправедлив.

Фигуристка сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Трусова после завоевание "серебра" на женском турнире на Олимпиаде в Пекине не справилась с эмоциями.

Соответсвующее видео доступно в сети.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Трусова обиделась на то, что все ее партнеры по сборной стали олимпийскими чемпионами, а она нет. Из-за этого она даже пригрозила уйти из спорта.

"Ненавижу всех, никогда в жизни, никогда, я ненавижу этот спорт. У всех есть золотая медаль, а у меня нет", — кричала сквозь слезы Александра.

Отметим, фигуристка сборной ОКР Анна Щербакова завоевала золотую медаль, второе место у ее соотечественницы Трусовой, а "бронзу" выиграла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, которая официально провалила допинг-тест, стала четвертой, хотя лидировала после короткой программы.

Отметим, гнев Трусовой связан с тем фактом, что тренеры решили выпустить Камилу Валиеву дважды на командном первенстве, хотя можно было задействовать и других фигуристок. К слову, из-за допинг-скандала "золото" сборной ОКР в командном турнире находится под вопросом. Призеров до сих пор не награждали.

Напомним, в сети появились стихи про допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой.