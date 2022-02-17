"Я ненавиджу цей спорт": російська фігуристка розплакалася на Олімпіаді через медаль (відео)

Спорт – несправедливий.

Фігуристка збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександра Трусова після завоювання "срібла" на жіночому турнірі на Олімпіаді в Пекіні не впоралася з емоціями.

Відповідне відео доступне в мережі.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Трусова образилася на те, що всі її партнери зі збірної стали олімпійськими чемпіонами, а вона – ні. Через це вона навіть погрожувала піти зі спорту.

"Ненавиджу всіх, ніколи в житті, ніколи, я ненавиджу цей спорт. Усі мають золоту медаль, а в мене немає", — кричала крізь сльози Олександра.

Зазначимо, фігуристка збірної ОКР Анна Щербакова здобула золоту медаль, друге місце у її співвітчизниці Трусової, а "бронзу" виграла японка Каорі Сакамото. Каміла Валієва, яка офіційно провалила допінг-тест, стала четвертою, хоча лідирувала після короткої програми.

Зазначимо, гнів Трусової пов’язаний із тим фактом, що тренери вирішили випустити Камілу Валієву двічі на командній першості, хоча можна було залучити й інших фігуристок. До речі, через допінг-скандал "золото" збірної ОКР у командному турнірі ще під питанням. Призерів досі не нагороджували.

Нагадаємо, у мережі з’явилися вірші про допінг-скандал навколо Камілі Валієвої.