У Росії заговорили про "вбивство" Валієвої на Олімпіаді

Головна зірка збірної ОКР провалилася.

Фігуристка збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) Каміла Валієва, яка провалила допінг-тест, не зуміла потрапити на подіум в одиночному катанні на Олімпіаді в Пекіні. Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова вважає, що 15-річну росіянку "убили".

Відповідний коментар Тарасової доступний на сайті "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Тарасова впевнена, що скандал із допінгом вплинув на результат фігуристки.

"У нас золото! Але це справжня драма. Ось що можна зробити з людиною. Дівчинку били, били, били й нарешті вбили!" — сказала Тарасова.

Перший російський олімпійський чемпіон у чоловічому одиночному катанні тренер Олексій Урманов вважає, що на поганий прокат фігуристки вплинули негаразди, які навалилися на неї останнім часом.

"Це психологічно дуже складна ситуація. Такий пресинг, такий тиск, плюс до всього, негативна новина під час твого виступу на Олімпійських іграх. Усі негаразди, що навалилися на Камілу, позначилися на ній таким чином", — цитує Урманова "Чемпіонат".

Олімпійська чемпіонка 2006 року в танцях на льоду Тетяна Навка вважає, що розгляд "справи Валієвої" лише починається.

Як би нам не хотілося бачити іншу картину... Каміла ніколи в житті так не каталася — завжди були чисті прокати. Це пекло не закінчилося — все тільки починається ", — цитує Навку "Чемпіонат".

Олімпійський чемпіон у парному катанні Максим Марінін вважає, що на Валієву тиснув психологічний пресинг.

"Убили найталановитішу фігуристку у світі", — цитує Марініна "Чемпіонат".

Нагадаємо, Валієва провалила допінг-тест, взятий у грудні 2021 року на чемпіонаті РФ. На Олімпіаді стало відомо, що в допінг-пробі фігуристки виявили заборонений триметазидин. Проте 15-річну фігуристку допустили до особистих змагань. Там росіянка посіла лише 4 місце.

Нагадаємо, фігуристка збірної ОКР Анна Щербакова здобула золоту медаль, друге місце дісталося її співвітчизниці Олександрі Трусовій, а "бронзу" виграла японка Каорі Сакамото. Після змагань Трусова розплакалася та заговорила про закінчення кар’єри.