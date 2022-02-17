Укр

Последняя надежда Украины на медали: прямая трансляция 14-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Биатлон Новость обновлена 17 февраля 2022, 20:33
Биатлон

На Играх пройдут последние биатлонные гонки.

В четверг, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдет 14-й игровой день, в рамках которого будет разыграно 5 комплектов наград, в частности украинские биатлонисты попытаются зацепиться за медали.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

18 февраля украинские спортсмены будут представлены лишь в биатлоне. У женщин в масс-старт отобралась лишь Юлия Джима, а вот у мужчин украинцы смогут поболеть за Дмитрия Пидручного и Артема Приму. Добавим, что женская гонка с массовым стартом должна была пройти 19 февраля, однако в субботу прогнозируется резкое ухудшение ветровых условий, что вместе с морозами ставило бы под угрозу возможность проведения гонки.

Расписание и результаты соревнований 18 февраля на Олимпийских играх в Пекине (обновляется)

Медальные соревнования:

  • 3:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал
  • 9:00. Биатлон. Женщины. 12.5 км Масс-старт
  • 9:20. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
  • 10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
  • 11:00. Биатлон. Мужчины. 15 км Масс-старт

Выступления украинцев:

  • 9:00. Биатлон. Женщины. 12.5 км Масс-старт (Юлия Джима)
  • 11:00. Биатлон. Мужчины. 15 км Масс-старт (Дмитрий Пидручный и Артем Прима)

Напомним, 13-й медальный день ознаменовался скандалом в фигурном катании.

Теги:
#Олимпиада 2022
Джо Байден и Владимир Зеленский
Украина
Байден назвал новые даты вторжения РФ в Украину, а Зеленский рассказал, что ему не нравится в таких прогнозах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Джо Байден и Владимир Зеленский
Байден назвал новые даты вторжения РФ в Украину, а Зеленский рассказал, что ему не нравится в таких прогнозах
Дата публикации
Категория
Украина, Великобритания и Польша
Украина, Британия и Польша создают УПА: что это за союз и зачем он нужен
Дата публикации
Категория
Группировки войск РФ у границ сформированы, и по факту их не отводят
Россия уже готова к вторжению: генерал назвал три причины, которые сдерживают Путина
Дата публикации
Категория
Александр Трухин скоро может быть исключен из рядов "слуг" в Раде
Трухина исключат из фракции, но оставят мандат и "козырную" должность, - источники
Дата публикации
Категория
Криптовалюты могут помочь как резко разбогатеть, так и привести к банкротству
Как начать зарабатывать на криптовалютах, если ты ничего в этом не понимаешь: ответ начинающего инвестора