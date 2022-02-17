Последняя надежда Украины на медали: прямая трансляция 14-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

На Играх пройдут последние биатлонные гонки.

В четверг, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдет 14-й игровой день, в рамках которого будет разыграно 5 комплектов наград, в частности украинские биатлонисты попытаются зацепиться за медали.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

18 февраля украинские спортсмены будут представлены лишь в биатлоне. У женщин в масс-старт отобралась лишь Юлия Джима, а вот у мужчин украинцы смогут поболеть за Дмитрия Пидручного и Артема Приму. Добавим, что женская гонка с массовым стартом должна была пройти 19 февраля, однако в субботу прогнозируется резкое ухудшение ветровых условий, что вместе с морозами ставило бы под угрозу возможность проведения гонки.

Расписание и результаты соревнований 18 февраля на Олимпийских играх в Пекине (обновляется)

Медальные соревнования:

3:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал

9:00. Биатлон. Женщины. 12.5 км Масс-старт

9:20. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал

10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

11:00. Биатлон. Мужчины. 15 км Масс-старт

Выступления украинцев:

9:00. Биатлон. Женщины. 12.5 км Масс-старт (Юлия Джима)

11:00. Биатлон. Мужчины. 15 км Масс-старт (Дмитрий Пидручный и Артем Прима)

Напомним, 13-й медальный день ознаменовался скандалом в фигурном катании.