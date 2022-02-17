Последняя надежда Украины на медали: прямая трансляция 14-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине
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На Играх пройдут последние биатлонные гонки.
В четверг, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдет 14-й игровой день, в рамках которого будет разыграно 5 комплектов наград, в частности украинские биатлонисты попытаются зацепиться за медали.
"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
18 февраля украинские спортсмены будут представлены лишь в биатлоне. У женщин в масс-старт отобралась лишь Юлия Джима, а вот у мужчин украинцы смогут поболеть за Дмитрия Пидручного и Артема Приму. Добавим, что женская гонка с массовым стартом должна была пройти 19 февраля, однако в субботу прогнозируется резкое ухудшение ветровых условий, что вместе с морозами ставило бы под угрозу возможность проведения гонки.
Расписание и результаты соревнований 18 февраля на Олимпийских играх в Пекине (обновляется)
Медальные соревнования:
- 3:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал
- 9:00. Биатлон. Женщины. 12.5 км Масс-старт
- 9:20. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
- 10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
- 11:00. Биатлон. Мужчины. 15 км Масс-старт
Выступления украинцев:
- 9:00. Биатлон. Женщины. 12.5 км Масс-старт (Юлия Джима)
- 11:00. Биатлон. Мужчины. 15 км Масс-старт (Дмитрий Пидручный и Артем Прима)
Напомним, 13-й медальный день ознаменовался скандалом в фигурном катании.
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