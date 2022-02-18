Хоккей. Россия - Швеция: прямая трансляция полуфинала на Олимпиаде в Пекине
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На Играх-2022 определится второй финалист.
В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится второй полуфинальный матч между мужскими командами Олимпийского комитета России (ОКР) и Швеции.
"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 15:10 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция встречи доступна на suspilne.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Стали известны стартовые составы команд:
Хоккейный турнир на Олимпиаде стартовал 9 февраля. Сборная ОКР вышла в плей-офф с первого места, а вот Швеция пробилась напрямую в четвертьфинал в качестве лучшей команды, что заняла второе место. В 1/4 финала россияне переиграли Данию (3:1), а шведы сенсационно выбили Канаду (2:0).
Напомним, в другом полуфинале Финляндия расправилась со Словакией (2:0) и вышла в финал. Решающий матч состоится 20 февраля, а игра за третье место — 19 февраля.
Напомним, женская сборная ОКР по хоккею пробилась в четвертьфинал олимпийского турнира, где проиграла Швейцарии со счетом 4:2. К слову, россиянки на Играх угодили в скандал в игре с Канадой.
18 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли 5 комплектов наград.
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