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Хоккей. Россия - Швеция: прямая трансляция полуфинала на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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ОКР - Швеция Новость обновлена 18 февраля 2022, 14:52
ОКР - Швеция

На Играх-2022 определится второй финалист.

В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится второй полуфинальный матч между мужскими командами Олимпийского комитета России (ОКР) и Швеции.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 15:10 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция встречи доступна на suspilne.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Стали известны стартовые составы команд:

Стартовые составы команд на полуфинал ОКР - Швеция
Стартовые составы команд на полуфинал ОКР - Швеция

Хоккейный турнир на Олимпиаде стартовал 9 февраля. Сборная ОКР вышла в плей-офф с первого места, а вот Швеция пробилась напрямую в четвертьфинал в качестве лучшей команды, что заняла второе место. В 1/4 финала россияне переиграли Данию (3:1), а шведы сенсационно выбили Канаду (2:0).

Напомним, в другом полуфинале Финляндия расправилась со Словакией (2:0) и вышла в финал. Решающий матч состоится 20 февраля, а игра за третье место — 19 февраля.

Напомним, женская сборная ОКР по хоккею пробилась в четвертьфинал олимпийского турнира, где проиграла Швейцарии со счетом 4:2. К слову, россиянки на Играх угодили в скандал в игре с Канадой.

18 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли 5 комплектов наград.

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#Хоккей #Олимпиада 2022
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