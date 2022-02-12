Россия с позором вылетела с Олимпиады, проиграв в хоккее Швейцарии
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Женская команда ОКР провалила Игры-2022.
В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине на стадионе "Укэсун Спортс-центр" состоялся четвертьфинальный поединок между женскими сборными Олимпийского комитета России (ОКР) и Швейцарии. Встреча завершилась победой швейцарок со счетом 4:2.
Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Победу швейцаркам принесли точные броски Штенц, Рюэгг и Мюллер (дубль), а за ОКР голами отметились Савонина и Лучникова. Таким образом, в полуфинал олимпийского хоккейного турнира пробились представительницы Швейцарии, россиянки покидают Олимпиаду.
Напомним, сборная ОКР по хоккею на групповой стадии выиграли лишь один матч. Примечательно, что тогда россиянки победили Швейцарию со счетом 5:2. Затем Канада не хотела играть с ОКР из-за отсутствия результатов тестирования на коронавирус у россиянок. В итоге сборная Канады согласилась провести поединок с ОКР только в медицинских масках. Позже представительницы Финляндии также решили играть против россиянок в медицинских масках. А матч против американок завершился для россиянок погромом.
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