Росія з ганьбою вилетіла з Олімпіади, програвши у хокеї Швейцарії

Жіноча команда ОКР провалила Ігри-2022.

У суботу, 12 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні на стадіоні "Укесун Спортс-центр" відбувся чвертьфінальний поєдинок між жіночими збірними Олімпійського комітету Росії (ОКР) та Швейцарії. Зустріч завершилася перемогою швейцарок із рахунком 4:2.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Перемогу швейцаркам принесли точні кидки Штенц, Рюег і Мюллер (дубль), а за ОКР голами відзначилися Савоніна та Лучнікова. Таким чином, до півфіналу олімпійського хокейного турніру пробилися представниці Швейцарії, росіянки залишають Олімпіаду.

Нагадаємо, збірна ОКР з хокею на груповій стадії виграла лише один матч. Цікаво, що тоді росіянки перемогли Швейцарію з рахунком 5:2. Потім Канада не хотіла грати з ОКР через відсутність результатів тестування на коронавірус у росіянок. У підсумку збірна Канади погодилася провести поєдинок із ОКР лише у медичних масках. Потім представниці Фінляндії також вирішили грати проти росіянок у медичних масках. А матч проти американок завершився для росіян погромом.