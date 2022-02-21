Священник не помог: в сети смеются над конфузом России в хоккейном матче с Финляндией

Литургия перед финалом Олимпиады также не принесла россиянам желаемой победы.

В финале Олимпийских игр сборная России по хоккею со счетом 2:1 проиграла Финляндии. Победу россиянам не удалось одержать даже несмотря на тот факт, что за них молился духовник. В сети над этим уже успели посмеяться.

Как написал российский общественный деятель Андрей Кураев, главное стратегическое оружие России может отказать.

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Как пример он навел слова о молитве духовника олимпийской сборной России Андрея Алексеева, который 20 февраля служил литургию перед хоккейным финалом с командой Финляндии, однако никакой победы это не принесло.

Пользователи сети по этому поводу написали множество иронических комментариев. Некоторые предположили, что хоккеисты вместе с духовником ОКР плохо молились и совсем не тем богам. По их мнению, нужно было молиться Зевсу, он бы точно помог. Еще как вариант предлагали освятить клюшки и нижнее белье, или в следующий раз взять с собой старика Хоттабыча.

Еще часть написала о том, что чудо для российских хоккеистов и так произошло, поскольку при достаточно средней игре они дошли до финала.

Некоторые пользователи вообще были шокированы тем, что призовые места для России вымаливает духовник, а не зарабатывают сами спортсмены.

Логический вопрос, которым напоследок задался общественный деятель Андрей Кураев: "Так где гарантии, что молитвы о победе "русского оружия" в реально намечающейся войне Бог поймет так как угодно Кремлю и исполнит именно его приказы?".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Финляндия эту победу над Россией в хоккее посвятила Украине.