Политтехнолог Тарас Березовец назвал возможные цели рф для ядерных ударов по Украине

Мобилизация, запущенная путиным две недели назад, уже сыграла свою дестабилизирующую роль для российского общества. Ведь власть обещала (и россияне это обещание помнят), что мобилизации не будет, а воевать в Украину отправят только профессиональных военных, но в итоге обещание не сдержала. И это – очередная огромная ошибка путина. Он всячески пытался избежать подобного шага, но понял, что ничего другого не остается, если не хочет тотального поражения.

Теперь остался последний аргумент – использование ядерного оружия. И надо понимать, что, если путин окажется прижат к стенке, он пойдет и на этот безумный шаг.

Пока признаков того, что мобилизация способна серьезно расшатать путинский режим, не наблюдается. Но это произойдет неминуемо, когда российские подразделения будут сдаваться поротно, повзводно, побатальонно. Что точно наступит. После чего повторится ситуация Первой мировой – русские подразделения, загнанные на непонятную им войну, будут выходить с поднятыми руками, сдаваясь сотнями, тысячами, вместе с военной техникой. И в такой момент, когда путин окончательно поймет, что всё посыпалось, он может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Почву для этого Кремль уже подготовил. В том числе путинскими заявлениями, что американцы использовали атомные бомбы против японцев в конце Второй мировой.

Напомню, что американцы сбросили две бомбы – на Хиросиму и Нагасаки, с интервалом в два дня. То есть путин может просто закрыться в бункере и отдать приказ использовать несколько ядерных зарядов. Один могут подорвать на границе со странами НАТО. К примеру, ближе к польской границе, а-ля Яворовский полигон. Возможные цели также – Хмельницкая или Запорожская АЭС. Кроме того – группировки украинских войск на востоке, в районах Харькова, Краматорска и Славянска. Если это тактический ядерный заряд, зона поражения не коснется российских войск.

Если говорить о шантаже с помощью ЗАЭС – это не случайность. В концепции нынешней войны россияне, похоже, прописали использование атомных электростанций в качестве прикрытия. Не случайно они с начала широкомасштабного вторжения захватили Чернобыльскую АЭС, откуда их удалось выбить. Рвались к Южно-Украинской АЭС в Николаевщине. Не получилось. Однако вцепились в Энергодар и ЗАЭС.

Что они будут делать дальше?

Существует серьезная угроза подрыва ЗАЭС с созданием ядерного апокалипсиса. Если россияне окончательно поймут, что проиграли войну, они постараются на части территории Украины оставить после себя ядерную пустыню. Надо понимать, что Запорожская АЭС – это как четыре Чернобыльские.

Реагировать надо было более чем жестко, причем еще вчера. К сожалению, мы видим, что МАГАТЭ находится в значительной мере под влиянием русских. Реакция абсолютно неадекватная вызовам.

Западу (прежде всего – США, Великобритании) следует действовать по неформальным каналам. Уверен, так они и поступают. А общественности становится известно лишь о десятой доле переговоров.

Не исключаю, что по закрытым каналам путин уже предупредил Запад, что готов подорвать ЗАЭС. Не сомневаюсь, что в ответ его предупредили о катастрофических последствиях для самой россии.