От "Призываем Киев прекратить войну" до "США оккупировали Германию, Корею и Японию": Путин ошарашил заявлениями во время выступления

При этом диктатор заявил, что граждан временно оккупированных территорий Украины он не отдаст

В пятницу, 30 октября, российский кровавый диктатор Владимир Путин выступил перед россиянами с заявлением об аннексии временно оккупированных территорий Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Это решение он аргументировал результатами так называемых "референдумов", которые местные гауляйтеры просто "нарисовали".

В ходе выступления президента страны-агрессора прозвучало множество абсурдных (для адекватного населения) заявлений, "Телеграф" собрал самые громкие из них.

Об аннексии территорий Украины:

"Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы не будем обсуждать, он сделан, Россия народ не предаст. Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году".

"Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру. Мы будем обеспечивать безопасность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, помогать восстанавливать инфраструктуру. Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами".

О "Северном потоке — 2": "Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

О ядерном оружии: "США — единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие. Кстати, создали прецедент".

О Соединенных Штатах Америки:

"США по сути оккупируют Германию, Корею и Японию, но говорят о равноправии с ними. США думали, что санкционным блицкригом в отношении РФ удастся "построить" весь мир. Бумажками (долларом и евро) людей не накормить. США пытаются все брать нахрапом и шантажом, врут отчаянно как Геббельс. Разве мы хотим, чтобы у нас в России был Отец №1, №2, они совсем сошли с ума?".

"Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании и лукавят о якобы "сдерживании", идет "сдерживание" Вашингтоном России, Китая и Ирана, на очереди другие страны и нынешние союзники США".

О судьбе РФ: "Мир приобрел период революционных трансформаций. Начавшийся слом западной гегемонии необратим, как раньше уже не будет. Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история – это поле битвы за наш народ, за будущую Россию".

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне российский президент поспешно признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей на основании тех же псевдореферендумов. Подписанием этих "документов" Путин нарушил нормы международного права, но даже это его не остановило.