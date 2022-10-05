путін "привласнює" Запорізьку АЕС: опубліковано указ

Українську електростанцію хочуть зробити "російським унітарним підприємством" і поставити над ним наглядачів

У середу, 5 жовтня, російський президент володимир путін видав зухвалий указ, яким доручив передати Запорізьку АЕС під управління рф. Для цього йому довелося вносити зміни у Конституцію країни. У документі вказано, що це пов'язано з незаконною анексією Запорізької області.

Про це повідомило пропагандистське видання "РІА Новини".

У тексті путінського указу йдеться про те, що російська влада має перебрати у федеральну власність об'єкти Запорізької атомної електростанції та все майно, перереєструвати "Запорізьку АЕС" як російське унітарне підприємство та поставити над ним наглядачів на період — з моменту підписання указу до 1 січня 2028 року.

"Експлуатуюча організація Запорізької АЕС здійснюватиме власними силами або із залученням інших організацій діяльність з експлуатації та виведення з експлуатації об'єктів Запорізької АЕС", – йдеться в указі російського диктатора.

Варто зазначити, що в українському "Енергоатомі" плани росіян щодо "привласнення" української атомної станції назвали нікчемними.

"Україна і весь цивілізований світ знають, що Запорізька АЕС продовжить працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!", — йдеться у повідомленні.

Також у середу стало відомо, що "Росатом" окупантів призначив новим "директором" Запорізької АЕС колишнього головного інженера Балаківської АЕС у Саратовській області Олега Романенка. А всіх співробітників станції до штату нової експлуатуючої організації АЕС.

Тим часом президент "Енергоатому" Петро Котін взяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС. За його словами, адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення росіянами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. "Усі подальші рішення щодо роботи станції прийматимуться безпосередньо в центральному офісі НАЕК "Енергоатом", — заявив Котін.

Нагадаємо, що вдень російський президент підписав указ про надання Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областям статусу "суб'єктів" рф. При цьому путін своїм підписом під "документом" начебто "ратифікував" договори, на основі яких окупанти й намагаються виправдати анексію. Вже ввечері цей крок вилився у зміни до Конституції рф, після чого диктатору знадобилася ще й Запорізька АЕС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та повезли його у невідомому напрямку. Після цього у справу втрутилося МАГАТЕ й через три дні після викрадення директора ЗАЕС відпустили, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.