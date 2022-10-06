У полоні залишаються ще 2500 військових: захисники "Азовсталі" розповіли нові подробиці

З-поміж військовополонених українських захисників близько 700 — бійці полку "Азов"

Після масштабного обміну полонених між Україною та РФ, в результаті якого вдалося повернути додому 215 захисників "Азовсталі" та оборонців Маріуполя, у полоні все ще залишаються близько 2500 військовослужбовців, з яких приблизно 700 — бійці полку Нацгвардії "Азов".

Про це у четвер, 6 жовтня, під час спільної пресконференції повідомили в. о. командира полку "Азов" Микита Надточій та колишні військовополонені Богдан Кротевич, Іван Ігнатьєв та Ілля Самойленко. Крім цього, українські захисники розповіли, над якими питаннями вони працюють зараз.

Про вихід з "Азовсталі" та бездіяльність "Червоного Хреста"

Рішення покинути маріупольський завод "Азовсталь" нашим захисникам, за їх словами, далося дуже складно. Перед цим командир полку Денис Прокопенко зв'язувався з президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а також спілкувався з керівником ГУР Кирилом Будановим.

"Нам було дуже важко прийняти це рішення, але на той момент 600 були поранені й 300 з них гнили, вони гинули повільно", — зазначив Богдан Кротевич.

При цьому він додав, що під час виходу з "Азовсталі" військових та цивільних, які там знаходилися, "Червоний Хрест" пообіцяв, що всі звичайні українці потраплять на територію, яка підконтрольна Україні, однак цієї обіцянки представники організації не дотрималися.

Про поранених бійців полку "Азов", яких вдалося евакуювати з Маріуполя

Військовослужбовці також розповіли, що 25 бійців "Азову", яких пораненими евакуювали з Маріуполя, вже стали до строю та виконують бойові завдання. До слова, в.о. командира полку "Азов" Микита Надточій — один з них.

"Наразі полк "Азов" має свою зону відповідальності на південному напрямку та успішно веде бойові дії, не дивлячись на відсутність важкого озброєння. За час виконання бойових завдань є втрати особового складу та техніки, але я вас запевняю, що втрати противника в рази більші", – зазначив Надточій.

Про звільнення українських воїнів з полону

Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич (позивний — "Тавр") розповів, що весь офіцерський склад, який вийшов з полону наразі співпрацює з координаційним штабом щодо звільнення полонених. При цьому він зазначив, що за їх списками, в Оленівці загинула 41 людина, але ці дані ще збираються і не всіх встигли опитати.

Останній обмін полоненими "Тавр" назвав "політичним обміном Медведчука" і додав, що "Азов" вже має ідею щодо того, який обмінний фонд сформувати, щоб повернути в Україну всіх наших захисників.

"Другого Медведчука в нас поки що немає, але є цікава ідея з приводу того, щоб набрати обмінний фонд для діставання наших полонених і я сподіваюся, що представники влади нас вислухають", — додав він.

Про вербування бійців "Азова" російською розвідкою

Кротевич зазначив, що російські розвідники тиснуть на військових дуже сильно, використовуючи при цьому різні стратегії.

"Федеральна служба безпеки й головне розвідуправління РФ знають свою роботу і вміють тиснути на людей. Стосовно саме "азовців" у них була відпрацьована стратегія: "давайте разом знищувати Захід та США". В "азовців" одноголосно й одностайно була одна думка — вони (росіяни — ред.) наші вороги, ми — українські військові, Україна наша Батьківщина і багато хто так відповів", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що легендарні захисники "Азовсталі" вперше за багато місяців зустрілися із сім’ями. Зустріч відбулася у Туреччині.