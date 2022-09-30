"Душа розривається": "Пташка" з Азовсталі полонила мережу своїм співом після повернення з полону (відео)

"Пташка" стала однією з легенд оборони "Азовсталі".

Парамедик-доброволиця Катерина Поліщук, більш відома під позивним "Пташка", яка була звільнена з російського полону 21 вересня разом із великою частиною інших захисників Маріуполя, знову заспівала. Після повернення в Україну 21-річна дівчина завела акаунт у TikTok, де вирішила показувати відео з комбінату "Азовсталь".

Першим опублікованим відео став ролик, на якому дівчина співає пісню "Місяць на небі". У підписі до своєї першої публікації Катерина пообіцяла обов’язково навчиться користуватися цією соцмережею, а поки вона публікуватиме "пісні з "Азовсталі".

"Ой очі, очі, очі дівочі. Темні, як нічка, ясні, як день! Ви ж мене, очі, плакати навчили. Де ж ви навчилися зводити людей?" – заспівала Поліщук разом із іншими захисниками, голоси яких також чути на відео.

Зазначимо, що це відео дуже швидко розлетілося через мережу і за 10 годин з моменту публікації воно вже набрало понад 60 тисяч переглядів. А друге відео, на якому "Пташка" показала руїни заводу, за 9 годин набрало майже 120 тисяч.

У коментарях до роликів користувачі дякують дівчині за її силу, а також захоплюються її голосом, стійкістю та позитивом після того, що з нею сталося.

Як повідомлялося раніше, Катерину Поліщук нещодавно було звільнено з полону — хто вона і чим відома серед українців.

Крім того, "Телеграф" розповів історію Михайла Вершиніна — двічі "кіборг" і начальник патрульної поліції Маріуполя став на захист "Азовсталі" з українськими військовими та перебував у полоні.