Двічі "кіборг" із Донецька: історія захисника "Азовсталі", який повернувся з полону

Герой був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеню

Новина про звільнення з полону 215 захисників України, в тому числі й героїв "Азовсталі", стала чи не найрадіснішою для українського суспільства за останній час. З-поміж звільнених був і начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який з 2014-го року встиг стати двічі "кіборгом".

Як розповідає інформаційне агентство "Вчасно", Вершинін родом з окупованого росіянами Донецька. У 2014-му році чоловік покинув власний бізнес та пішов добровольцем у "Правий сектор", щоб вигнати російських окупантів з Донбасу. У ході Антитерористичної операції "Кот" (позивний Вершиніна) боронив Донецький аеропорт, після чого й став "кіборгом".

У 2015-му році Михайло Вершинін вступив до лав Патрульної поліції Маріуполя, а згодом став очільником Патрульної поліції Донецької області. З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну "Кот" одразу став на захист міста, але паралельно допомагав простим жителям з евакуацією та рятував їх в інших скрутних ситуаціях.

"Мої підлеглі евакуйовували жінок із розбитого після авіаудару пологового. Хтось ніс поранену вагітну, хтось — дитину, синю від холоду. Війна — це подія, яка має багато граней. Патрульні робили чимало їм не характерного. Вони самі не очікували, що здатні на деякі речі. Вони рятували людей, коли у нас відбувалися обстріли. Туди відразу стягувалися всі вільні екіпажі, які надавали першу допомогу, саджали людей у машини і везли їх в лікарні", — розповідав капітан Вершинін.

За це його у травні 2022 року нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеню "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

На жаль, у цей момент начальник патрульної поліції Маріуполя був у російському полоні. Він, як і десятки інших поліцейських, став на захист маріупольської "Азовсталі", яку боронив до останнього, поки разом з бійцями "Азова" не отримав наказ від головнокомандувача скласти зброю. Вершинін виходив з заводу-фортеці майже останнім і провів у полоні цілих чотири місяці. Повернення стало для нього своєрідним подарунком до дня народження, яке він святкував 22 вересня вже звільненим з полону. Додамо, що полон змінив міцного правоохоронця до невпізнаваності — чоловік помітно схуднув.

Михайло Вершинін став на захист Маріуполя з початку вторгнення росіян в Україну

А ось як Вершиніна змінило перебування у російському полоні

Зазначимо, що у день народження Михайла Вершиніна у соцмережі Facebook він отримав безліч привітань від побратимів, волонтерів та колег з поліції. Перше фото по поверненню з полону опублікував заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, принагідно привітавши героя з його днем.

"Перше фото нашого Міші (Майкл Кот) після повернення. Емоції переповнюють, навіть не можу передати. І вже сьогодні в нього день народження. Другий, це точно. 215 наших відважних побратимів і посестер. Серед них 9 поліцейських. Далі буде складна реабілітація і лікування всіх хлопців і дівчат. Знаю, їм буде про що розповісти згодом…", — написав Білошицький.

Перше фото "Кота" після повернення з полону

А ось як Вершиніна вітали з днем народження інші українці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з російського полону звільнили також Катерину Поліщук з позивним "Пташка" та Михайла Діанова, які також були на "Азовсталі".