Звільнено з полону іноземних добровольців, у тому числі і "засуджених" до розстрілу (фото, відео)

Добровольців незабаром відправлять до їхніх рідних країн

Увечері 21 вересня стало відомо, що Україна провела масштабний обмін полоненими з росією, під час якого додому повернулися легендарні захисники "Азовсталі". Однак крім них із полону відпустили ще й десятьох іноземних добровольців.

Як повідомляє Reuters, борт зі звільненими полоненими прибув до Саудівської Аравії, а посередником у переговорах став спадковий принц країни Мухаммед ібн Салман.

Примітно, що серед британських громадян був Ейден Аслін, якого бойовики "ДНР" засудили до страти. Пізніше державне інформагентство Саудівської Аравії (SPAENG) оприлюднило фото, на яких видно, що разом із ним із полону звільнили також Шона Піннера та марокканця Брагіма Саадуна, які також отримали смертний вирок.

Ейден Аслін — 28-річний екс-спостерігач у Великій Британії, який потрапив у полон у Маріуполі у квітні. Його бойовики "ДНР" використали в пропагандистському відео відразу після полону. Разом із ним також було захоплено 48-річного колишнього військового Королівського англійського полку Шона Піннера. Щодо 21-річного підданого Марокко Брагіма Саадуна, якого судили разом із британцями, то він здався в полон у Волновасі.

Повний список виглядає так: