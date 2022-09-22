Освобождены из плена иностранные добровольцы, в том числе и "приговоренные" к расстрелу (фото, видео)

Добровольцев вскоре отправят в их родные страны

Вечером 21 сентября стало известно, что Украина провела масштабный обмен пленными с россией, в ходе которого домой вернулись легендарные защитники "Азовстали". Однако кроме них из плена отпустили еще и десятерых иностранных добровольцев.

Как сообщает Reuters, борт с освобожденными пленными прибыл в Саудовскую Аравию, а посредником в переговорах стал наследный принц страны Мухаммед ибн Салман.

Примечательно, что среди британских граждан был Эйден Аслин, которого боевики "днр" приговорили к смертной казни. Позже государственное информагентство Саудовской Аравии (SPAENG) обнародовало фото, на которых видно, что вместе с ним из плена освободили также Шона Пиннера и марокканца Брагима Саадуна, которые также получили смертный приговор.

Эйден Аслин — 28-летний экс-наблюдатель в Великобритании, попавший в плен в Мариуполе в апреле. Его боевики "днр" использовали в пропагандистском видео сразу после пленения. Вместе с ним также был захвачен 48-летний бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер. Что касается 21-летнего подданного Марокко Брагима Саадуна, которого судили вместе с британцами, то он сдался в плен в Волновахе.

Полный список выглядит следующим образом: