Освобождены из плена иностранные добровольцы, в том числе и "приговоренные" к расстрелу (фото, видео)
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Добровольцев вскоре отправят в их родные страны
Вечером 21 сентября стало известно, что Украина провела масштабный обмен пленными с россией, в ходе которого домой вернулись легендарные защитники "Азовстали". Однако кроме них из плена отпустили еще и десятерых иностранных добровольцев.
Как сообщает Reuters, борт с освобожденными пленными прибыл в Саудовскую Аравию, а посредником в переговорах стал наследный принц страны Мухаммед ибн Салман.
Примечательно, что среди британских граждан был Эйден Аслин, которого боевики "днр" приговорили к смертной казни. Позже государственное информагентство Саудовской Аравии (SPAENG) обнародовало фото, на которых видно, что вместе с ним из плена освободили также Шона Пиннера и марокканца Брагима Саадуна, которые также получили смертный приговор.
Эйден Аслин — 28-летний экс-наблюдатель в Великобритании, попавший в плен в Мариуполе в апреле. Его боевики "днр" использовали в пропагандистском видео сразу после пленения. Вместе с ним также был захвачен 48-летний бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер. Что касается 21-летнего подданного Марокко Брагима Саадуна, которого судили вместе с британцами, то он сдался в плен в Волновахе.
Полный список выглядит следующим образом:
- матрос Аслин Эйден Дэниел Джон Марк из Великобритании, 28 лет.
- морпех британец Шон Пиннер, 49 лет.
- морпех Брагим Саадун из Марокко, 22 года.
- солдат из США Александр Дрюке, 39 лет.
- солдат из США Энди Тай Хюинь, 27 лет.
- британец Джон Хардинг, участник обороны "Азовстали", 59 лет.
- солдат из Великобритании Эндрю Джейсм Хилл, 36 лет. В боях за Украину получил тяжелое ранение руки.
- волонтер Дилан Хили из Великобритании, 22 года.
- солдат из Швеции Матиас Густавссон, защитник "Азовстали", 47 лет.
- морпех Векослав Пребег из Хорватии, получил ранение, защищая Украину, 40 лет.