"Душа разрывается": "Пташка" с Азовстали пленила сеть своим пением после возвращения с плена (видео)

"Пташка" стала одной из легенд обороны "Азовстали".

Парамедик-доброволица Екатерина Полищук, более известная под позывным "Пташка", которая была освобождена из российского плена 21 сентября вместе с большой частью других защитников Мариуполя, снова запела. После возвращения в Украину, 21-летняя девушка завела аккаунт в TikTok, где решила показывать видео из комбината "Азовсталь".

Первым опубликованным видео стал ролик, на котором девушка поет песню "Місяць на небі". В подписи к своему первому посту Екатерина пообещала обязательно научится пользоваться этой соцсетью, а пока она будет публиковать "песни с "Азовстали".

"Ой очі, очі, очі дівочі. Темні, як нічка, ясні, як день! Ви ж мене, очі, плакать навчили. Де ж ви навчились зводить людей?" – спела Полищук вместе с другими защитниками, голоса которых также слышно на видео.

Отметим, что это видео очень быстро разлетелось по сети и за 10 часов с момента публикации оно уже набрало более 60 тысяч просмотров. А второе видео, на котором "Пташка" показала развалины завода, за 9 часов набрало почти 120 тысяч.

В комментариях к роликам пользователи благодарят девушку за ее силу, а также восхищаются ее голосом, стойкостью и позитивом, после того, что с ней случилось.

Как сообщалось ранее, Екатерина Полищук недавно была освобождена из плена — кто она и чем известна среди украинцев.

Кроме того, "Телеграф" рассказал историю Михаила Вершинина — дважды "киборг" и начальник патрульной полиции Мариуполя встал на защиту "Азовстали" с украинскими военными и находился в плену.