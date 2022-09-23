Дважды "киборг" из Донецка: история защитника "Азовстали", который вернулся из плена

Герой был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени

Новость об освобождении из плена 215 защитников Украины, в том числе и героев "Азовстали", стала едва ли не самой радостной для украинского общества за последнее время. Среди освобожденных был и начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, который с 2014-го года успел стать дважды "киборгом".

Как рассказывает информационное агентство "Вчасно", Вершинин родом из оккупированного россиянами Донецка. В 2014 году мужчина бросил собственный бизнес и пошел добровольцем в "Правый сектор", чтобы выгнать российских оккупантов из Донбасса. В ходе антитеррористической операции "Кот" (позывной Вершинина) защищал Донецкий аэропорт, после чего и стал "киборгом".

В 2015 году Михаил Вершинин вступил в ряды Патрульной полиции Мариуполя, а впоследствии стал главой Патрульной полиции Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину "Кот" сразу встал на защиту города, но параллельно помогал простым жителям с эвакуацией и спасал их в других сложных ситуациях.

"Мои подчиненные эвакуировали женщин из разбитого после авиаудара роддома. Кто-то нес раненую беременную, кто-то — ребенка, синего от холода. Война – это событие, имеющее много граней. Патрульные делали немало им не характерного. Они сами не ожидали, что способны на некоторые вещи. Они спасали людей, когда у нас происходили обстрелы. Туда сразу стягивались все свободные экипажи, оказывавшие первую помощь, сажали людей в машины и увозили их в больницы", — рассказывал капитан Вершинин.

За это его в мае 2022 года наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

К сожалению, в этот момент начальник патрульной полиции Мариуполя был в плену. Он, как и десятки других полицейских, встал в защиту мариупольской "Азовстали", которую защищал до последнего, пока вместе с бойцами "Азова" не получил приказ от главнокомандующего сложить оружие. Вершинин выходил из завода-крепости почти последним и провел в плену целых четыре месяца. Возвращение стало для него своеобразным подарком ко дню рождения, который он праздновал 22 сентября уже освобожденным из плена. Добавим, что плен сменил крепкого полицейского до неузнаваемости — мужчина заметно похудел.

Михаил Вершинин встал на защиту Мариуполя с начала вторжения россиян в Украину

А вот как Вершинина изменило пребывание в российском плену

Отметим, что в день рождения Михаил Вершинин в соцсети Facebook он получил множество поздравлений от собратьев, волонтеров и коллег из полиции. Первое фото по возвращению из плена опубликовал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, поздравив героя с его днем.

"Первое фото нашего Миши (Майкл Кот) по возвращению. Эмоции переполняют, даже не могу передать. И уже сегодня у него день рождения. Второй, это точно. 215 наших отважных собратьев и сестер. Среди них 9 полицейских. Продолжение следует сложная реабилитация и лечение всех ребят. Знаю, им будет о чем рассказать впоследствии…", — написал Белошицкий.

Первое фото "Кота" по возвращению из плена

А вот как Вершинина поздравляли с днем рождения другие украинцы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из российского плена освободили также Екатерину Полищук с позывным "Пташка" и Михаила Дианова, которые также были на "Азовстале".