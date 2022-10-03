Легендарні захисники "Азовсталі" вперше за багато місяців зустрілися із сім’ями: зворушливі фото та відео

Українські герої зустрілися із сім’ями у Туреччині

П’ятеро захисників заводу "Азовсталь" (Маріуполь), які були повернуті з полону пізно ввечері 21 вересня, нарешті змогли зустрітися зі своїми рідними.

Фотографіями возз’єднання сімей поділилася пресслужба Офісу президента. Як повідомляється, йдеться про командира полку Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка (Редіс), його заступника Святослава Паламара, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (Волина), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка та командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлега.

Як відомо, в умови обміну входило те, що вони до закінчення війни будуть перебувати в Туреччині під особистою гарантією президента країни Реджепа Ердогана.

Як повідомлялося раніше, під час обміну полоненими 21 вересня Україна повернула з полону 215 осіб, серед яких багато захисників "Азовсталі", росіянам у відповідь було віддано 55 осіб. Серед них і скандальний український нардеп Віктор Медведчук, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

З полону разом із захисниками Азовсталі повернулися також 10 іноземних добровольців, серед яких Ейден Аслін, Шон Піннер та Брагім Саадун, напередодні засуджені "судом" терористичного угрупування "ДНР" до страти.