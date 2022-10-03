Легендарные защитники "Азовстали" впервые за много месяцев встретились с семьями: трогательные фото и видео

Украинские герои встретились с семьями в Турции

Пятеро защитников завода "Азовсталь" (Мариуполь), которые были возвращены из плена поздним вечером 21 сентября, наконец смогли встретиться со своими родными.

Фотографиями воссоединения семей поделилась пресс-служба Офиса президента. Как сообщается, речь идет о командире полка Национальной гвардии "Азов" Денисе Прокопенко (Редис), его заместителе Святославе Паламаре, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском (Волина), старшем офицере "Азова" Олеге Хоменко и командире 12-й бригады НГУ Денисе Шлеге.

Как известно, в условия обмена входило то, что они до самого окончания войны будут находиться в Турции под личной гарантией президента страны Реджепа Эрдогана.

Как сообщалось ранее, в ходе обмена пленными 21 сентября Украина вернула из плена 215 человек, среди которых много защитников "Азовстали", россиянам в ответ были отданы 55 человек. В их числе и скандальный украинский нардеп Виктор Медведчук, которого в Украине подозревают в государственной измене.

Из плена вместе с защитниками Азовстали вернулись также 10 иностранных добровольцев, среди которых Эйден Аслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун, накануне приговоренные "судом" террористической группировки "днр" к смертной казни.