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Нужно ли Польше ядерное оружие? Опрос показал отношение поляков

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Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Нужно ли Польше ядерное оружие? Опрос показал отношение поляков Новость обновлена 12 октября 2022, 15:37

У поляков спросили, следует ли разместить ядерное оружие в Польше и боятся ли они его применения путиным

На фоне ядерных угроз российской федерации, не только Украина встревожена серьезным шантажом, но и вся Европа и мир. Именно поэтому возникают вопросы размещения ядерного оружия НАТО ближе к территории Украины. К примеру, поляки в подавляющем большинстве поддерживают такой шаг и хотят иметь оружие массового поражения в своей стране для защиты.

Об этом говорится в исследовании IBRiS, сообщает польское издание "Rzeczpospolita". Как отмечается, 54,1% респондентов считают, что Польша должна участвовать в программе НАТО "Ядерный обмен" ("Nuclear Sharing"), которая позволит предоставить им ядерное оружие.

"Лишь 29,5% против, другие не имеют определенного мнения. "За" в основном сторонники Объединенных правых (68%), молодежь до 29 лет (93%), жители больших городов (64%), люди со средним образованием (60%)…" — говорится в итоге издания.

В опросе также было спрошено, обеспокоены ли респонденты тем, что путин применит против Украины ядерное оружие. Такие опасения разделяют 48,7% респондентов, 39,6% имеют другое мнение, другие не знают, как ответить. Эскалация войны в Украине больше всего волнует избирателей Объединенных правых (50%), женщин (56%), людей 40-49 лет (68%), жителей сел (62%) и лиц с высшим образованием (54%). Следует отметить, что опрос был проведен еще до массированного обстрела Украины 10 октября.

Программа НАТО "Nuclear Sharing" — это концепция политики ядерного сдерживания. Она предусматривает предоставление ядерных боеголовок государствам-членам, не имеющим такого оружия.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Польши Анджей Дуда в интервью рассказал, что поскольку страна является членом НАТО, она рассматривает вопрос размещения ядерного оружия на своей территории. Эта тема обсуждается с Соединенными Штатами до сих пор.

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#Украина #Польша #Война #Опрос #Ядерное оружие