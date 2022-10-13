Эрдоган и путин в Астане говорили полтора часа: стал известен неожиданный момент

Представители стран обсуждали зерновой вопрос, однако об Украине забыли

В четверг, 13 октября, президент Турции Реджеп Эрдоган, стремящийся посадить Украину за стол переговоров с РФ, встретился с российским коллегой владимиром путиным в Астане. Разговор лидеров двух стран длился полтора часа и выяснилось, что в его ходе тема войны в Украине не обсуждалась вовсе.

Такую информацию распространили российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле. Отмечается, что президенты долго общались "тет-а-тет", а затем обсуждали возможность газового хаба в Турции и затронули зерновой вопрос. Что касается урегулирования российско-украинского конфликта, то Эрдоган с путиным эту тему не затрагивали.

Тем временем Reuters сообщило, что Эрдоган предложил российскому президенту продлить действие зернового соглашения, которое позволило открыть порты в Черном море для экспорта зерна.

"Мы полны решимости увеличить и продолжить экспорт зерна в рамках Стамбульского соглашения", — сказал Эрдоган, отметив, что также это должно касаться перевозки российского зерна и удобрений через Турцию.

На это глава Кремля посетовал, что в бедные страны зерна доходит недостаточно, а РФ столкнулась с проблемами с доступом к иностранным портам и трудностями с получением страховки из-за санкций Запада.

Напомним, что переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна продолжались несколько месяцев и закончились к концу июля подписанием двух соглашений – Украины с ООН и Турцией, и отдельно РФ с теми же гарантами. По этим соглашениям западной частью Черного моря открылся коридор для грузовых кораблей — речь идет о портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный", из которых суда следуют в Турцию. Таким образом мировое сообщество пытается предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный войной в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Эрдоган в начале октября сделал странное заявление о мире между Украиной и РФ, вызвав возмущение украинцев.