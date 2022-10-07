Эрдоган сделал странное заявление о мире между Украиной и рф и вызвал возмущение украинцев

Украинцы не согласны с тем, что "плохой мир" лучше войны и объяснили причину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которому, похоже, очень хочется заслужить славу миротворца и "супер-переговорщика", легко решающего самые сложные и запутанные проблемы, решил сделать очередное, не совсем однозначное заявление.

Так, согласно информации издания Hurriyet, турецкий лидер заявил, что "самый плохой мир в Украине лучше войны" и привел в качестве примера зерновую сделку и обмен пленными, в которых его страна выступала в качестве активного посредника.

"Высоко оценивается посредническая роль нашей страны в российско-украинской войне. С первого дня войны мы приложили огромные усилия, чтобы остановить кровопролитие, предотвратить гибель людей и разрушения", — заявил Эрдоган.

По его словам, Турция при каждой возможности доводит до сведения своих собеседников, что в справедливом мире не будет проигравших.

"Все больше становится понятно, что Турция может оказаться в положении, когда обе страны могут разговаривать с обеими сторонами и доверять друг другу. В ходе наших сегодняшних контактов многие европейские лидеры говорили о действиях Турции", — добавил Эрдоган.

Возможно, турецким президентом двигали и не совсем корыстные цели, но идея получить "плохой мир" вместо "горячей войны" явно не пришлась по душе украинцам.

Одним из первых откликнулся на "зазывные речи" турецкого президента украинский журналист Леонид Швец.

"Ничто не мешает Эрдогану объявить России войну и заключить худой мир. А мы поглядим. Продолжая воевать, разумеется", — написал он в социальной сети.

Еще более "жесткими" были комментарии под постом Швеца. В его действиях украинцы увидели стремление получить еще большую скидку на газ, стремление усидеть на двух стульях, а также желание "петь под путинскую дудку".

Кроме того, президенту Турции напомнили его безуспешные попытки "замириться" с путиным в сирии, и неспособность решить проблемы с курдами и Северным Кипром.

К тому же Эрдогану пояснили, что очередной худой мир приведет к очередной войне, и станет для агрессора всего лишь передышкой для подтягивания резервов и расконсервации советской техники на складах, и доставка ее у Украину.

Комментарии по поводу предложения Эрдогана

В целом позицию Эрдогана восприняли как "предложения о мире" Илона Маска – сплошные рассуждения без конкретики и попытки "лить воду" на мельницу агрессора.

В то же время полностью отказываться от услуг "миротворца" Эрдогана, конечно, не стоит, ведь в его активе – постоянные публичные унижения путина, да и весьма существенная помощь в освобождении "азовцев". Поэтому будем надеться, что недавние высказывания турецкого лидера были сделаны под влиянием обстоятельств, и он продолжит поддержку нашей страны на международной арене доступными ему способами.