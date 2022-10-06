В плену остаются еще 2500 военных: защитники "Азовстали" рассказали новые подробности

Из военнопленных украинских защитников около 700 — бойцы полка "Азов"

После масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, в результате которого удалось вернуть домой 215 защитников "Азовстали" и защитников Мариуполя, в плену все еще остаются около 2500 военнослужащих, среди них около 700 — бойцы полка Нацгвардии "Азов".

Об этом в четверг, 6 октября, во время совместной пресс-конференции сообщили и.о. командира полка "Азов" Никита Надточий и бывшие военнопленные Богдан Кротевич, Иван Игнатьев и Илья Самойленко. Кроме того, украинские защитники рассказали, над какими вопросами они работают сейчас.

О выходе из "Азовстали" и бездействии "Красного Креста"

Решение покинуть мариупольский завод "Азовсталь" нашим защитникам, по их словам, далось очень сложно. До этого командир полка Денис Прокопенко связывался с президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также общался с руководителем ГУР Кириллом Будановым.

"Нам было очень тяжело принять это решение, но на тот момент 600 были ранены и 300 из них гнили, они гибли медленно", — отметил Богдан Кротевич.

При этом он добавил, что при выходе из "Азовстали" находившихся там военных и гражданских, "Красный Крест" пообещал, что все обычные украинцы попадут на территорию, подконтрольную Украине. Однако этого обещания представители организации не сдержали.

О раненых бойцах полка "Азов", которых удалось эвакуировать из Мариуполя

Военнослужащие также рассказали, что 25 бойцов "Азова", которых ранеными эвакуировали из Мариуполя, уже приступили к строю и выполняют боевые задания. К слову, и. командира полка "Азов" Никита Надточий — один из них.

"В настоящее время полк "Азов" имеет свою зону ответственности на южном направлении и успешно ведет боевые действия, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения. За время выполнения боевых задач есть потери личного состава и техники, но я вас уверяю, что потери противника в разы больше", – отметил Надточий.

Об освобождении украинских воинов из плена

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич (позывной — "Тавр") рассказал, что весь офицерский состав, вышедший из плена, сейчас сотрудничает с координационным штабом по освобождению пленных. При этом он отметил, что по их спискам, в Еленовке погиб 41 человек, но эти данные еще собираются и не всех успели опросить.

Последний обмен пленными "Тавр" назвал "политическим обменом Медведчука" и добавил, что у "Азова" уже есть идея относительно того, какой обменный фонд сформировать, чтобы вернуть в Украину всех наших защитников.

"Другого Медведчука у нас пока нет, но есть интересная идея по поводу того, чтобы набрать обменный фонд для получения наших пленных и я надеюсь, что представители власти нас выслушают", — добавил он.

О вербовке бойцов "Азова" российской разведкой

Кротевич отметил, что российские разведчики давят на военных очень сильно, используя при этом разные стратегии.

"Федеральная служба безопасности и главное разведуправление РФ знают свою работу и умеют давить на людей. Относительно именно "азовцев" у них была отработана стратегия: "давайте вместе уничтожать Запад и США". У "азовцев" единогласно и единодушно было одно мнение — они (россияне — ред.) наши враги, мы — украинские военные, Украина наша Родина и многие так ответили", — отметил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что легендарные защитники "Азовстали" впервые за многие месяцы встретились с семьями. Встреча прошла в Турции.