Эрдоган поговорит с Зеленским и путиным: чего хочет добиться

Как именно Эрдоган будет общаться с президентами: лично или по телефону, пока не уточняют

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который жестко высказался по поводу так называемых "референдумов" в Украине, не оставляет попыток организовать личную встречу российского лидера владимира путина с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Уже в ближайшее время он планирует пообщаться с лидерами враждующих стран и подтолкнуть их к переговорам.

Соответствующую информацию в понедельник, 26 сентября, на брифинге в Национальном пресс-клубе в Токио (Япония) сообщил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу

"Наш господин президент проведет переговоры с путиным и Зеленским. Наши усилия направлены на то, чтобы организовать их встречу", — заявил он.

Следует добавить, что четкого ответа относительно того, каким образом турецкий президент планирует общаться с путиным и Владимиром Зеленским, лично или по телефону, глава МИД не предоставил.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вероятность переговоров Украины с россией, четко обозначив условия, согласно которым украинская сторона согласится вернуться к переговорному процессу с россиянами.