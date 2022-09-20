рф не готова к переговорам с Украиной, путин еще мечтает о победе: эксперт о резонансном заявлении Эрдогана

Эксперт по международке Юлия Осмаловская оценила "Телеграфу" шансы на прекращение войны

К заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы готовности России к переговорам с Украиной для заключения мирного соглашения с освобождением россиянами украинских территорий нужно относиться осторожно с определенным скептицизмом, учитывая ряд факторов.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказала эксперт-международник Юлия Осмоловская.

"Надо смотреть на такие заявления в более широком контексте, в том числе на звучащие с российской стороны сигналы. Если Эрдоган ссылается на результаты своей встречи с путиным в Самарканде, то он говорит о том, что "у него сложилось впечатление", что россияне хотят завершить военные действия как можно скорее. Даже к этой цитате есть вопросы. Потому что, если россияне хотят завершить войну как можно скорее, это еще не означает, что они пытаются закончить ее посредством вывода войск с территории Украины. Они, может, и хотят (ведь война россиян уже немного истощает), поэтому сейчас могут прибегать к более радикальным сценариям. Для того, чтобы все это быстрее завершить. Скажем, например, относительно обращения о вхождении оккупированных территорий в состав россии и принятии соответствующих ряда законопроектов (внутренних законов рф), которые разрешают вводить в состав российской федерации оккупированные земли. Тогда оккупированные территории россия может считать своими, с ведением активных боевых действий на этих территориях. Это будет означать уже откровенную войну между Украиной и рф", — говорит эксперт.

Поэтому, по ее словам, во-первых, если действительно россияне так хотят завершить войну как можно скорее, то по заявлениям Эрдогана и других политиков непонятно, каким именно образом. Однозначно, россия не хочет возвращать Украине все захваченные территории "и уходить из нашей страны".

"Во-вторых, другие источники, ссылаясь на российскую сторону (как результат этих разговоров с Эрдоганом), говорят о том, что путин дал понять президенту Турции: он не спешит с выводом своих войск из Украины. То есть это означает, что он не рассматривает переговоры сейчас, как единственное средство завершения войны в Украине. Таким образом, он, наверное, еще рассчитывает на то, что может получить на каком-то этапе (наверное) военное преимущество, хотя оснований для таких расчетов меньше, чем их было еще два месяца назад. Пока не считаю, что есть вообще у россии даже созревание готовности к переговорам", — говорит она.

Как напомнила Осмаловская, россия пока несет потери на поле боя, теряет технику и военных, поэтому не способна уже на полномасштабное наступление и оккупацию еще какой-то украинской территории Украины. Так что для россиян, возможно, это публичное стремление говорить о столе переговоров, но на своих условиях.

"Поэтому естественно, что они сейчас будут пытаться зафиксировать статус-кво для того, чтобы предметом этих переговоров с украинской стороной сделать именно часть территории Украины, которая сейчас находится под контролем россии и временно оккупирована. Соответственно, на этих условиях, когда Украина имеет положительную динамику и инерцию контрнаступления (и это мы еще не знаем, какие контрнаступательные кампании, действия запланированы и могут происходить в ближайшее время), для Киева садиться за стол переговоров с москвой имеет смысл только в случае, если рф прекращает боевые действия и выводит свои войска с украинских территорий. Если россия на это не согласится, она этого не скажет. Соответственно, сейчас совершенно нет предмета для переговоров", — пояснила эксперт-международница.

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