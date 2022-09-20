рф не готова до переговорів з Україною, путін ще мріє про перемогу: експертка про резонансну заяву Ердогана

Міжнародниця Юлія Осмоловська оцінила "Телеграфу" шанси на припинення війни

До заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про ніби-то готовність росії до переговорів з Україною для укладання мирної угоди зі звільненням росіянами українських територій треба ставитися обережно з певним скептицизмом з огляду на низку факторів.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловила експертка-міжнародниця Юлія Осмоловська.

"Треба дивитися на такі заяви в більш широкому контексті, в тому числі на сигнали, що лунають з російської сторони. Якщо Ердоган посилається на результати своєї зустрічі з путіним в Самарканді, то він говорить про те, що "у нього склалося враження". Що росіяни хочуть завершити військові дії якомога скоріше. Навіть до цієї цитати є питання. Тому що, якщо росіяни хочуть завершити війну якомога швидше, це ще не означає, що вони намагаються закінчити її через виведення військ з території України. Вони можливо і хочуть (тому що війна їх вже трохи виснажує), тож зараз можуть вдаватися до більш радикальних сценаріїв. Для того, аби все це швидше завершити. Скажімо, наприклад, про звернення щодо входження окупованих територій до складу росії і прийняття відповідних низки законопроєктів (внутрішніх законів рф), які дозволяють вводити в склад російської федерації окуповані землі. Тоді окуповані території рф може вважати своїми. З введенням активних бойових дій на цих територіях. Це вже означатиме відверту війну між Україною та росією", — каже експерт.

Тому, за її словами, по-перше, якщо дійсно росіяни хочуть завершити війну якомога скоріше, то з заяв Ердогана та інших політиків незрозуміло, саме в який спосіб. Однозначно, росія не хоче вповертати Україні всі захоплені території "і йти геть з нашої країни".

"По-друге, інші джерела, посилаючись на російську сторону (як результат цих розмов з Ердоганом) говорять про те, що путін дав зрозуміти президенту Туреччини: він не поспішає з виведенням своїх військ з України. Тобто це означає, що він не розглядає переговори зараз, як єдиний засіб завершення війни в Україні. Таким чином він, напевно, ще розраховує на те, що може отримати на якомусь етапі (напевно) військову перевагу. Хоча підстав для таких розрахунків менше, ніж їх було ще два місяці тому. Відтак, поки що не вважаю, що є взагалі в росії навіть визрівання готовності до переговорів", — наголошує вона.

Як нагадала Осмоловська, росія наразі несе втрати на полі бою, втрачає техніку та військових і не здатна вже на повномасштабний наступ та відвоювання ще якоїсь української території України. Тож для росіян, можливо, це природне прагнення говорити про стіл переговорів.

"Тому природно, що вони зараз будуть намагатися зафіксувати статус-кво для того, щоб предметом цих перемовин з українською стороною зробити саме частину території України, яка зараз знаходиться під контролем росії і є тимчасово окупованою. Відповідно, на цих умовах, коли Україна має позитивну динаміку й інерцію контрнаступу (і це ми ще не знаємо, які контрнаступальні кампанії, дії заплановані і можуть відбуватися протягом найближчого часу), для Києва сідати за стіл переговорів з москвою має сенс лише у випадку, якщо рф припиняє бойові дії та виводить свої війська з українських територій. Якщо росія на це не погодиться, вона цього не скаже. Відповідно, зараз абсолютно не має предмета для переговорів", — пояснила експертка-міжнародниця.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому у Кремлі можуть погодитись на мирні переговори з Україною і що це може дати нашому супротивникові.

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