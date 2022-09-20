путин хочет скорее закончить войну? Эрдоган отличился громким заявлением

Эрдоган продолжает называть путина своим "хорошим другом", хотя тот и развязал кровопролитную войну в суверенном государстве

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган, не так давно публично унизивший российского диктатора путина, вновь заговорил о необходимости побыстрее закончить войну в Украину. Политик весьма дипломатично обходит тему того, кто должен стать победителем в этом сражении, вместо этого подчеркивая желание установить мир в нашей стране. При этом он поддерживает возвращение всех захваченных рф земель, включая Крымский полуостров.

Об этом Эрдоган рассказал в свежем интервью телеканалу PBS, передает "Телеграф". По его мнению, конфликт, который заканчивается человеческими жертвами, должен быть закончен как можно быстрее, чтобы не допустить все новых и новых потерь.

Турецкий лидер считает, что в вопросе завершения войны весьма и весьма важной будет позиция россиян. При этом он уверяет, что путин якобы готов заключить "мировую".

"В Узбекистане я встретился с президентом путиным, и мы повели с ним очень обширные дискуссии. И он по факту демонстрирует мне, что готов покончить с этим как можно быстрее, — говорит Эрдоган. — Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас идут дела [вероятно, на фронте — ред.], является весьма проблематичным".

Политик добавил, что между рф и Украиной готовится масштабный обмен заложниками — речь идет о 200 людях (неизвестно, с обеих сторон или с каждой). Подобный шаг Реджеп Эрдоган называет весьма значительный в продвижении к миру.

Важно отметить, что в вопросе деоккупации территорий Эрдоган всецело поддерживает Украину.

"Это то, что ожидается. Это то, что нужно. Господин путин предпринял определенные шаги. Мы предприняли определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине", — подчеркивает он.

При этом с Крымом вопрос является более сложным, но Эрдоган продолжает настаивать на том, что полуостров должен быть возвращен законному владельцу, которым, согласно ООН, и является Украина. К сожалению, по этой теме путин не демонстрирует заинтересованности, начиная с 2014-го.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Кремле могут согласиться на мирные переговоры с Украиной и что это может дать нашему противнику.

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