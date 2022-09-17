Украина изменила тактику в переговорах о поставках оружия

Вероятно, часть оружия поступит в Украину уже после завершения войны

Украина изменила подход к поставкам оружия и вместо публичного запрашивания продвинутых систем вооружения у США начала вести переговоры о долгосрочных контрактах на из поставки.

Как сообщает Politico со ссылкой на свои источники в украинском правительстве, Пентагоне и оборонном секторе США, речь идет об истребителях F-16, системах ПВО Patriot, а также ударных БПЛА Gray Eagle.

Отмечается, что изменение подхода произошло, в том числе, после совета главы белого дома Джо Байдена о том, что стоит сфокусироваться на поставках того вооружения, которое действительно необходимо на фронте, а также из-за беспокойства советников о том, что подобные призывы могут затмить более срочные военные потребности.

В Вашингтоне звучали аргументы, что поставки высокотехнологического вооружения могут быть восприняты россией как провокация, а также, что Киев не сможет наладить ее обслуживание в военное время.

Издание отмечает, что скорее всего часть запрашиваемой техники прибудет в Украину уже после завершения войны.

Вместе с тем подчеркивается, что факт обсуждения передачи подобного рода вооружений является заметным прогрессом в сравнении с весной, когда отклонялись сами мысли о подобного рода сделках.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Олег Жданов дал прогноз о том, что до конца сентября ВСУ проведут еще одно мощное контрнаступление.