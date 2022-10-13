Почему Эрдоган добивается встречи Зеленского и Путина: посол Украины перечислил причины

Василий Боднар прокомментировал "Телеграфу" некоторые мотивы мирных усилий президента Турции

С самого начала войны позиция Турции относительно территориальной целостности Украины не изменилась — Анкара поддерживает Киев, но, учитывая экономические и общественные причины, турецкие власти стремятся все же с помощью дипломатии прекратить боевые действия и посадить стороны за стол переговоров.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар, комментируя заявления и инициативы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу мирных переговоров между рф и Украиной.

"С самого начала войны турецкая сторона пытается найти путь к мирному разрешению конфликта. Это отражается в их посреднических усилиях, в решении конкретных вопросов. Но это не означает, что Турция навязывает сторонам свое видение и предложения. Они создают условия для возможных переговоров и консультаций… Слово "мир" не снимается с повестки дня, поскольку это их основной политический нарратив, который они пытаются проталкивать и в диалоге с нами, и в диалоге со страной-агрессором, то есть это не означает, что они предлагают именно так, как Илон Маск предложил идеи, которые неприемлемы для нас… В данном случае с турецкой стороны речь идет только о рамке, а не о конкретике… Но позиция Турции базируется на безусловной поддержке территориальной целостности Украины, на непризнанных "референдумов" и на том, что Крым — украинский", — говорит дипломат.

По его словам, в МИД Турции успокаивают, что Анкара занимает четкую проукраинскую позицию, свидетельством чего является политическая, военно-техническая и другая помощь для Украины. А турецкие каналы коммуникаций со страной-агрессором используются турками для того, чтобы помочь Украине в решении конкретных вопросов, "результатом этого является зерновое соглашение, обмен военнопленными" и тому подобное.

Кроме того, как добавляет Боднар, чтобы понять "миротворческую" мотивацию турецких властей, следует учитывать внутриполитический контекст в Турции, поскольку в следующем году там будут парламентские и президентские выборы. Также мощным фактором в Турции является общественное мнение.

"Если посмотреть на общественное мнение в Турции, то около 75% населения считает, что страна должна быть нейтральной, посредником и не помогать ни одной из сторон. Учитывая реалии, все-таки турецкая сторона в данном случае помогает Украине. Но на самом деле это как раз и отражается в более поздних заявлениях и комментариях со стороны органов власти или со стороны президента Турции. Следует также исходить из того, что эта война им не нужна (назовем это прямо), и они хотят прекращения военных действий, поскольку достаточно сильно прервались экономические связи, которые существовали в Черноморском регионе", — отмечает посол.

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, Эрдоган в августе заявлял, что россия должна вернуть Украине Крым. При этом президент Турции выступает за переговорный процесс между Киевом и москвой. С этой целью он готов организовать площадку для встречи между сторонами конфликта.

Также мы писали о том, что на саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан) Эрдоган публично унизил путина. После встречи с главой кремля глава Турецкой Республики заявил, что кровавый диктатор якобы хочет поскорее закончить войну в Украине.