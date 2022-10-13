Ракетный удар по Западу Украины: есть прилеты на Львовщине, что известно

Одну из ракет удалось ликвидировать силам противовоздушной обороны

В четверг, 13 октября, во время объявленной воздушной тревоги во Львовской области прогремели несколько взрывов. Сначала появилась информация о работе противовоздушной обороны области, однако без прилетов российских ракет не обошлось.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в собственном Telegram-канале.

По его информации, россияне ударили ракетой в один из военных объектов в Золочевском районе Львовской области, уничтожив военное имущество. Примечательно, что это было повторное попадание врагов в один и тот же объект. К счастью, обошлось без жертв.

Козицкий добавил, что всего в сторону Львовской области запустили 3 ракет. Из них: 1 – сбили наши силы ПВО, а 2 – попали в объекты инфраструктуры.

Напомним, что ночь на 13 октября была непростой для жителей нескольких регионов Украины. Под массированный российский обстрел в очередной раз попал Николаев, где россияне ударили по многоэтажному дому. А по Киевской области вражеская армия ближе к рассвету ударила иранскими "шахидами". Слышали взрывы и работу средств ПВО еще в нескольких областях – Одесской, Днепропетровской, Запорожской.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 октября во время массированного ракетного удара россиян по Украине пострадали энергообъекты во Львовской области, в результате чего люди на время остались без света.