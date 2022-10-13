Известный блогер, военный журналист Александр Карпюк (Серж Марко) объяснил, почему иранские дроны менее опасны, чем говорят россияне

Попробуем разобраться что и как работает, зачем они нам надо и где у нас лежит корень проблемы.

Итак, барражирующий боеприпас — это как правило БПЛА, в передней части которого находится боевая часть. Сам БПЛА имеет несколько систем наведения, это как правило система наведения по координатам (GNSS-приемники определяют положение борта и точку куда он должен прилететь, как "шахид"), по оптическому наведению, по инерциальной системе с привязкой по фактическому позиционированию, ну и ручное собственно, и по пассивной головке РЛС (используется в барражирующих боеприпасах цель которых охотиться на РЭБ и ПВО).

Но для удешевления может использоваться только часть этого инструментария, как на "шахидах", где нет камеры, забил координаты и пусть летит кому то там упадет на голову.

Отдельно хотелось бы сказать, что сама концепция "шахидов" не продемонстрировала себя эффективно на нынешнем театре боевых действий. В зонах где хватает РЭБ и ПВО "шахиды" еще где то долетали в первые дни, но потом окно возможностей закончилось, у ЗСУ в первые же дни появились сбитые образцы как "шахидов", так и более серьезного противника — Мохаджер-6 (от себя замечу, что такие экземпляры Форпостов и Иноходцев мы до сих пор на руки не получили, что говорит о том что российские крылья оперативно-тактического уровня все же лучше защищены чем иранские Мохаджеры), и на этом их боевое применение закончилось. Тем не менее на "шахидах" построен немалый пласт ИПСО РФ, рассказывающие всем что они купили не го*но, которое не может них*ена в нынешнем театре боевых действий, а вундервафлю которая почти всех убила. При этом они умышленно скрывают реальную работу своих "Кубов" и "Ланцетов", которые на театре боевых действий гораздо более эффективны. Сам смысл "шахидов" демонстрирует следующие нарративы:

1) Вот видите, нас тоже поддерживают страны, нет такого что все против нас, нас вот тоже поддерживают и у нас свой ленд-лиз.

2) Мы смогли расплатиться за оружие несмотря на санкции.

3) Мы купили не планеры из го*на и палок, где управляющие блоки собранны из плат от Нинтендо, а вундервафли (вот тут у израильских специалистов по БПЛА должен пойти чай носом) на уровне топовых мировых аналогов.

По итогу все это закончилось тем, что эти "шахиды" используют ради банального терроризма, отправляя их в тыловые города и гражданские объекты, так как на поле боя с них толку уже как с козла молока. Впрочем Украина уже показала что способы доставки в немилитарные зоны могут быть очень разные и более дешевые, если начать эту игру вдвоём, и выхлоп может быть еще больше даже без "шахидов". Но так как "шахид" это одна из основных тем российского ИПСО — кто то еще продолжает верить в их эффективность, как когда то верили в боевых кадыровцев.

В реальности успешный барражирующий боеприпас который может поражать милитарные объекты бч весом 20-40 кг действительно бы наводил ужас, да и РСЗО тогда бы не было нужно по факту, но для этого нужен высокий технологический уровень Иранского ВПК, так что как видим всё это превратили в оружие терроризма.

Итак.

Барражирующие боеприпасы.

В Украине были протестированы такие западные боеприпасы как Warmate 3 (Польша), Switchblade 300 (вроде тестировали 600 и вроде их получим — но конкретной информации по этому поводу у меня нет), Phoenix Ghost (это собственно комплекс в котором и разведкрылья и барражирующие боеприпасы, но кроме того что они есть и их используют — тоже информации нет).

Россия использует вышеупомянутые "шахиды", Ланцет-1/3, Куб.

ТТХ боеприпасов я указывать не буду, сами хотите — погуглите. Но в основном в отличие от Свичблейд 300, который разрабатывался для ювелирного выпиливания живой силы, у других дронов (кроме "шахидов") бч от 1 до 3 кг. И нет, этого не мало, 1,5-3 кг достаточно чтоб уничтожить танк, боевая часть в противотанковом гранатомёте имеет примерно такой же вес, но вот у гранатомёта нет возможности стрелять по танку сверху. А у барражирующего боеприпаса — есть. Соответственно боевой части в 2-3 кг достаточно для уничтожения/выведения из строя любой ББМ.

Почему именно самолетного типа а не коптеры?

Просто боеприпасу самолетного типа легче наводиться на цель, после потери линка или с заглушенным GPS. Ведь при заходе на цель в пикировании связь с наземной станцией пропадает из-за недостатка радиогоризонта, и ведение боеприпаса на цель осуществляется программно, без участия оператора. Самолетная схема для этого подходит лучше чем коптерная, она более эффективная, кроме того позволяет перемещать большее количество бч с большей скоростью.

Сам комплекс барражирующего боеприпаса может выполнять свою работу как автономно (с собственной наземной станцией), так и с привязкой к разведывательному крылу от той же компании производителя и с координацией в общевойсковой системе боя.

Так недавно поднявший ажиотаж RAM II кооперируется с разведывательным крылом PD-2 и "зашит" в систему координации на поле боя "Терминал". Это всё продукты украинской компании "Укрспецсистемс".

Польский Warmate 3 кооприруется в системе с разведывательным крылом Fly EyE от компании WB Electronics, и тоже интегрирован в польские системы корректировки (Топаз) и управления боем (не помню какие, их там несколько).

Американский Switchblade 300 (600) кооперируется с разведывательным крылом RQ-Puma от компании AeroVironment и интегрирован в штатные системы управления боем армии США. Там ряд функций которые позволяют использовать "трехсотку" как средство ПВО например, Пума может подсвечивать цели для наведения как барражирующих боеприпасов, так и корректируемых снарядов, в общем функционала там дохренища.

По Phoenix Ghost инфы мало, но судя по всему там такая же система.

Ну и российские барражирующие боеприпасы тоже вшиты в системы разведывательных и разведывательно-ударных дронов.

Резюмируя эту систему, использование барражирующие боеприпасы используются армия мира как:

1) Средства для спецопераций.

2) Для уничтожения приоритетной цели группой БПЛА, которая не имеет другого в доступе вооружения чтоб уничтожить что то очень ценное. Такое как средство ПВО, РЭБ или другие приоритетные цели.

То есть, изначально производителем закладывалось, что барражирующий боеприпас — это ЧАСТЬ системы, которая в совокупности позволит получать разведданные и уничтожать цели сами без привлечения других огневых средств.

И да, в том числе ПВО. При грамотном использовании.

Дело в том что мало какое ПВО может успешно уничтожать цели на высотах в 50-100 метров, у них банально углов "обзора" РЛС не хватает, всё же их основная задача — ракеты и самолеты. Но именно "соточка" (или около этого) атакующая высота для барражирующего боеприпаса.

По изначальной логике производителя всё происходит так:

Группа БПЛА выполняет задачу по в каком то секторе. Радиоразведка сообщает что примерно по таким то координатам находиться средство ПВО/РЭБ, так как его мощная РЛС "шумит" в эфире. Эта информация появляется в системе управления боем и операторы получают информацию о ориентировочном расположении цели. Благодаря подвесу который позволяет находить боевые машины на дистанциях до 10 км, то есть не попадая в зонтик ПВО, крыло находит саму машины и определяет его координаты. После чего один из операторов выпускает барражирующий боеприпас. Боеприпас выходит в сектор выполнения задачи и использует уже разведкрыло как ретранслятор. При приближении к цели оно опускается на атакующую высоту, разгоняется до 150-180 км в час (что делает маловероятным его сбитие из стрелкового оружия) и подходя к цели — захватывает его в системе наведения, сам рассчитывает угол пикирования и летит в машину, подрывая себя на небольшом расстоянии (как Свичблейд 600 реализовывает тандемный боеприпас) или при фактическом соприкосновении.

По описанию — вундервафля, не так ли?

Но чтоб это всё работало — это должно быть изделие технически идеальное. ПО должно не иметь багов и иметь алгоритм на любую ситуацию. Комплектующие должны быть надежны. Так как РЭР/РЭБ/ПВО/малейшая ошибка оператора могут свести всё это на нет.

Российские барражирующие боеприпасы показали себя относительно успешно, в отличие от "шахидов" их Ланцеты и Кубы работают на поле боя. Да, далеко не всегда успешно, в сети есть видео где Кубы раз за разом заходят на одну цель и никак не могут её поразить, хотя видео подписано как обычно, ну в смысле уничтожение украинских нацистов, базы Азова, еще там чего то, ну и подтираются каменты типа: — А где собственно поражение?

Ланцеты тоже использовали с переменным успехом. Но были и успешные применения, потому их недооценивать не стоит.

Отдельно надо похвалить российских бплашников за то что им пофиг собственно в какую цель лупить дорогостоящим ББ. Так как то в подразделении на югах мы были свидетелями прилета ББ "Куб" в украинский танк. Результат — левый брызговик отлетел, ну и пришлось проверять работу катка.

А прилетел бы в БМП — было б горе.

Впрочем, наши "ударники" тоже грешат этим, лупя цели по принципу "что увидел, на то и спикировал". И к сожалению командование никак на это не реагирует.

"Если что — говорим что это был РЭБ" — грустная фраза пилотов ББ которая к сожалению веселья не вызывает, с учетом того что её произносят те, кому государство даёт дефицитные борты, а в это время какой то оператор БПЛА смотрит на ТОР на своём экране и невероятно бомбит что у него нет ББ чтоб увалить машинку в 20 млн баксов, в то время как рядом кто то тратит ББ на хе*ню.

В настоящее время ББ в основном выдаются спецподразделениям, ну там ГУР, ССО и т.д. То есть первый пункт указанный выше у нас выполняется.

В дальнейшем бы хотелось конечно чтоб начал выполняться и пункт 2, то есть началось насыщение и пехотных бригад/разведбатов которые находяться на линии, а обучение пилотов уже происходило в работе с полным инструментарием комплекса. То есть если нам заходят Свичблейды 300 — то дайте нам и Свичблейды 600 и Пумы чтоб мы могли использовать их возможности с максимальным КПД.

Пилоты на FlyEye тоже должны проходить комплексное обучение на Warmate и им тоже нужны ББ.

Ну и конечно RAM II должен работать во взаимодействии с пилотами PD-2.

Создание методологии позволяющей не растрачивать дефицитные ББ на неприоритетные цели, дополнение существующих экипажей разведкрыльев ББ и интеграция всего этого в единую систему, как это выполнено в странах НАТО позволит более эффективно уничтожать дорогие комплексы ПВО/РЭБ/гаубичной/ракетной арты на линии фронта в ситуациях когда иными штатными средствами подразделений цель не достать. И именно так и должна работать "армия дронов" в войне 21 века. Это гораздо более эффективно чем штатные средства, даже по бухгалтерии войны, тот же NLAW стоит дороже Switchblade 600 или RAM II, вот только цели что он поражает подороже, даже советская ЗРК "Оса" которая недавно была уничтожена RAM II — более важная в сегодняшней войне цель, чем танк. И кстати подороже.

Какой вывод из всей этой простыни?

Баражирующие боеприпасы — это оружие современных войн, отрасль которая развивается и эволюционирует. Игнорирование этой отрасли сильно снижает нашу боеготовность, а использование её в формате не только спецопераций, но "разведкрыло/ББ/система управления боем" расширяет возможности применения и КПД комплексов позволяя уничтожать высокотехнологичные и дорогие боевые машины находящиеся во втором эшелоне и сбегающие при первых признаках обстрела.

Да, нам не хватает пока еще методологии и инструментария, мы пока используем это оружие хаотично и от ситуации, но мы уверенно эволюционируем, формируя систему, которая позволит обеспечить смерть с небес в самый неподходящий для оккупанта момент.

И нам надо этот путь пройти максимально быстро. Потому что у противника этот инструментарий уже есть и надо признать — он быстро учиться.