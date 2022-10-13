Відомий блогер, військовий журналіст Олександр Карпюк (Серж Марко) пояснив, чому іранські дрони менш небезпечні, ніж кажуть росіяни

Спробуємо розібратися, що і як працює, навіщо вони нам треба і де у нас лежить корінь проблеми.

Отже, баражувальний боєприпас — це як правило БПЛА, в передній частині якого знаходиться бойова частина. Сам БПЛА має кілька систем наведення, це зазвичай система наведення по координатах (GNSS-приймачі визначають положення борту і точку куди він повинен прилетіти, як "шахід"), по оптичному наведенню, по інерційній системі з прив’язкою по фактичному позиціюванню, та й вручну власне, і по пасивній головці РЛС (використовується в баражуючих боєприпасах мета яких полювати на РЕБ та ППО).

Але для здешевлення може використовуватися тільки частина цього інструментарію, як на "шахідах", де немає камери, забив координати та нехай летить комусь там впаде на голову.

Окремо хотілося б сказати, що сама концепція "шахідів" не продемонструвала себе ефективно на театрі бойових дій. У зонах де вистачає РЕБ і ППО "шахіди" ще десь долітали в перші дні, але потім вікно можливостей закінчилося, у ЗСУ в перші ж дні з’явилися збиті зразки як "шахідів", так і серйознішого супротивника — Мохаджер-6 (від себе зауважу, що такі екземпляри Форпостів та Іноходців ми досі на руки не отримали, що говорить про те, що російські крила оперативно-тактичного рівня все ж таки краще захищені ніж іранські Мохаджери), і на цьому їх бойове застосування закінчилося. Проте на "шахідах" побудований чималий пласт ІПСО РФ, які розповідають усім, що вони купили не гі*но, яке не може ніхр*на на нинішньому театрі бойових дій, а вундервафлю яка майже всіх вбила. При цьому вони навмисне приховують реальну роботу своїх "Кубів" та "Ланцетів", які на театрі бойових дій набагато ефективніші. Сама суть "шахідів" демонструє такі наративи….